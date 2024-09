Rio Grande do Sul Eleições em Bagé: grupo criminoso é alvo de operação policial por ameaças e agressões a candidatos

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão também em Santa Maria e Charqueadas. (Foto: Divulgação/PF)

Uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Federal cumpriu, nessa quinta-feira (26), três ordens judiciais de prisão temporária ou preventiva, além de 17 mandados de busca e apreensão no Interior do Rio Grande do Sul. No foco da ofensiva, uma organização criminosa investigada por ameaças a candidatos que disputarão as eleições municipais de Bagé (Sudoeste do Estado).

Denominada “Impedimentum”, a ofensiva percorreu endereços da cidade e também de Santa Maria (Região Central), além da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc), na Região Carbonífera. A Brigada Militar e a Polícia Penal prestaram apoio ao trabalho dos agentes.

O grupo na mira das autoridades atua no tráfico de drogas e estaria apoiando uma das candidaturas a vereador em Bagé, mediante contrapartidas futuras. De acordo com a apuração do caso, a tentativa de interferir no pleito municipal inclui ações intimidatórias por meio da violência. Ao menos dois ataques foram registrados.

No dia 13 deste mês, um dos concorrentes à Câmara Municipal (seu nome não foi divulgado) teve a casa invadida e foi agredido por criminosos, que também bateram em outras pessoas presentes na ocasião. Imagens de câmeras de segurança e uma abordagem ao possível veículo utilizado na fuga permitiram a identificação de ao menos duas mulheres com participação no episódio.

Um segundo ataque foi cometido no dia 15, quando um homem com a cabeça coberta por capuz se misturou aos participantes de um comício em Bagé e desferiu vários tiros no local, fugindo em seguida. Esse mesmo indivíduo acabou sendo vítima de execução e teve o corpo encontrado na cidade de Itaara (Região Central do Estado) – investigadores acreditam em “queima de arquivo”.

“As ações criminosas teriam por finalidade amedrontar alguns candidatos, bem como seus eleitores, interferindo diretamente no pleito eleitoral”, ressalta a Polícia Federal.

Fronteira-Oeste

Na terça-feira, a corporação havia realizado outra ofensiva contra crimes eleitorais no Rio Grande do Sul. A operação teve como foco a divulgação de material de campanha com imagens difamatórias a um candidato em Santana do Livramento (Fronteira-Oeste).

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço residencial e também no veículo. Um dos supostos responsáveis pelo ataque à honra do postulante já foi identificado: a ele é atribuída a produção de um vídeo com esse teor. O processo permanece sob segredo de Justiça.

(Marcello Campos)

