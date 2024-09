Porto Alegre Cooperação entre Bombeiros e Samu deve qualificar a parceria nos atendimentos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Parceria já existe na prática há três anos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre passou a contar oficialmente com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS) em atendimentos de urgência e emergência. Trata-se, na verdade, de uma parceria iniciada há três anos, mas que agora tem os seus termos formalizados por meio de um acordo de cooperação técnica.

De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, a medida reforça o trabalho das 18 equipes que já atuam no socorro a vítimas em situações críticas. As viaturas de resgate estão agora integradas diretamente ao sistema central da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os chamados continuam sendo realizados por meio dos telefones 192 (Samu) e 193 (Bombeiros).

A iniciativa tem por finalidade principal agilizar o tempo de resposta e qualificar os atendimentos em conjunto entre as duas instituições em diferentes modalidades de ocorrência: acidentes graves, resgates em altura, vítimas encarceradas e tentativas de suicídio, dentre outros casos.

Os bombeiros, com experiência em resgates e combate a incêndios, contribuirão com viaturas e equipe técnica, enquanto o Samu oferecerá suporte de atendimento em saúde com suas equipes especializadas. “A parceria representa avanço na prestação de serviços de urgência à população, aumentando a segurança e o suporte imediato a quem mais precisa em momentos críticos”, ressalta a SMS.

EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta a população a entrar em contato pela Central de Atendimento ao Cidadão 156 (opção 1) ou fone 118 caso encontre ou tenha perdido alguma placa de identificação veicular durante a chuva que atinge Porto Alegre.

Os agentes de trânsito já recolheram algumas placas de veículos e, para auxiliar a população, guardaram as peças na sede da empresa, onde estão à disposição dos seus proprietários.

No semestre passado, mais de 100 placas perdidas na enchente foram entregues aos seus proprietários. As placas encontradas também podem ser entregues pelos cidadãos aos agentes de fiscalização de trânsito ou na sede da empresa.

Os interessados que perderam as suas placas podem consultar pela Central de Atendimento ao Cidadão para saber se a sua identificação foi encontrada e retirar na rua João Neves da Fontoura, nº 7 (bairro Azenha), das 9h às 16h.

Para que os condutores possam regularizar a situação, a EPTC não vai registrar infrações por falta de placa dianteira (artido 230 do Código de Trânsito Brasileiro) em até 72 horas após a constatação do término do evento climático.

Quem tiver a placa perdida deve fazer o registro da ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia Civil, ou na plataforma on-line. Com o boletim de ocorrência, o cidadão deve procurar um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para solicitar autorização para fabricação de uma nova placa.

(Marcello Campos)

