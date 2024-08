Política Eleições municipais deste ano terão número menor de candidatos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

A Justiça Eleitoral registrou uma queda no número de candidaturas para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais de outubro. Essa é a primeira baixa desde o pleito municipal de 2008.

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 455 mil pedidos de candidaturas foram recebidos pela plataforma DivulgaCand, que centraliza os registros em todo o País. O prazo terminou na quinta-feira (15).

Foram recebidos pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) 15,43 mil registros de candidaturas para prefeito, 15,53 mil para vice-prefeito e 424,75 mil para vereador.

Em 2020, as eleições municipais contaram com 557,67 mil registros. Os pleitos de 2016 (496,9 mil) e de 2012 (482,8 mil) também tiveram mais candidatos. Em 2008, 381,3 mil políticos registraram suas candidaturas.

Perfil

De acordo com o levantamento, 52% dos candidatos se declararam negros. O percentual é composto pelos pardos (41%) e pretos (11%). Outros 45% se declararam brancos. Os quilombolas representam 1% das candidaturas, e os indígenas, 0,5% do total.

Os candidatos homens representam 66% do total, e as mulheres fazem parte dos 34% restantes. 51% dos concorrentes informaram que são casados, e 37% são solteiros.

A maioria dos candidatos é formada por empresários (7,6%), 6,9% são servidores públicos e 6,7% são agricultores. Outras profissões somam 21,7%.

Pelo critério de grau de instrução, a maioria dos candidatos possui o ensino médio completo. Essa faixa representa 38%, seguida pelos candidatos com ensino superior completo (28%), fundamental completo (10,9%) e fundamental incompleto (10%).

A identidade de gênero e a orientação sexual também fazem parte do levantamento: 80% se declararam cisgênero (pessoa que se identifica com seu sexo biológico, ou seja, masculino ou feminino).

O levantamento mostra que somente 31% dos candidatos informaram sua orientação sexual. 98% dos que responderam ao cadastro disseram que são heterossexuais. Na sequência, aparecem os candidatos que se declararam gays (0,7%), lésbicas (0,4%) e bissexuais (0,3%).

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro. O segundo, onde for necessário, ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.

2024-08-17