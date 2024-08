Brasil Mais de 80% dos inscritos no Enem dos Concursos têm entre 20 e 44 anos; provas ocorrem neste domingo

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Os mais de 2,11 milhões de candidatos inscritos disputam 6.640 vagas no serviço público federal

Os candidatos com idade entre 20 e 44 anos representam 80,3% do total de inscritos no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o chamado Enem dos Concursos.

De acordo com a empresa organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, o grupo mais numeroso de concorrentes dessa faixa etária é de 25 a 34 anos, com 821.523 inscrições (38,3% do total de candidatos) confirmadas.

No grupo entre 25 e 34 anos, as mulheres são maioria, com 56,3% de inscrições. Os homens somam 43,7% do total. Em números absolutos, são 462.377 mulheres e 359.146 homens inscritos entre 25 e 34 anos.

O segundo maior grupo de inscritos têm entre 35 e 44 anos: 556.948 candidatos ou 26% do total. Em terceiro lugar, está a faixa de candidatos entre 20 e 24 anos: 342.988 candidatos (16% do total). Em seguida, aparecem os inscritos com idade entre 45 e 59 anos, que são 13,8% do total, com 296.359 candidatos.

O quinto grupo é composto por adolescentes de 15 e 19 anos (4,8%, 342.988 inscrições). E há também idosos interessados em conquistar uma vaga no funcionalismo público federal, já que os cargos não impõem limite máximo de idade. Quase 23 mil pessoas com idade entre 60 e 69 anos se inscreveram no certame e representam 1,1% dos candidatos.

Candidatos na faixa de 70 a 79 anos representam 0,042% do total. Por fim, 0,001% do total são candidatos idosos com 80 anos ou mais que irão disputar o concurso.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Em caso de empate na classificação, um dos critérios adotados para desempate é a idade. Tem preferência o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição.

Entre os 2,11 milhões de inscritos no concurso, 1,11 milhão (56,2%) declararam ser do sexo feminino e outros 925.741 candidatos (43,8%) são do sexo masculino. No entanto, a declaração de gênero não era obrigatória no ato da inscrição e, por isso, nem todos os inscritos preencheram esse campo do questionário.

Entre os concorrentes das 6.640 vagas do certame para 21 órgãos da administração pública federal, 415.496 candidatos declararam ser negros (pardos e pretos), 43.926 disseram ser pessoas com deficiência e outros 10.394 candidatos declaram ser indígenas.

Provas

Neste domingo (18), mais de 2,11 milhões inscritos realizam as provas do certame, em dois turnos, em 228 cidades brasileiras. O Concurso Público Nacional Unificado ocorreria em maio, mas foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Pela manhã, os portões abrem às 7h30min e fecham às 8h30min. À tarde, após um intervalo, os portões reabrem às 13h e fecham às 14h.

