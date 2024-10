Política Eleitorado de Pelotas decide entre Marroni e Perondi para prefeito

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

Candidato do PT obteve 39,6% no primeiro turno, contra 31,67% do adversário do PL.(Foto: Reprodução)

Em um segundo turno nitidamente marcado pela oposição entre as correntes políticas lulista e bolsonarista, os eleitores de Pelotas (Região Sul do Estado) vão às urnas neste domingo (27) para definir quem chefiará a cidade a partir de janeiro. Concorrem o ex-prefeito Fernando Marroni (PT), com 39,6% dos votos válidos em 6 de outubro, e o empresário Marciano Perondi (PL), com 31,67%.

A primeira fase da eleição na quarta cidade mais populosa do Rio Grande do Sul – mais de 336 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – teve como terceiro colocado Fernando Estima (PSDB) com 20,9%, seguido por Irajá Rodrigues (MDB) com 3,93%, Reginaldo Bacci Acunha (PDT) com 3,77 % e João Roberto Bourscheid (PCO) com 0,14%.

Para a Câmara de Vereadores foram escolhidos Fernanda Miranda (Psol), Marcelo Bagé (PL), Cesinha (PSB), Michel Promove (PP), Éder Blank Pataca (PSD), Marisa Protetora de Animais (PSDB), Cristiano Silva (União), Cauê (PV), Daniel Fonseca (PSD), Rafael Amaral (PP), Jurandir Silva (Psol), Tauã Ney (PSDB), Carlos Junior (PSD), Miriam Marroni (PT), Marcola (União), Arthur Halal (PP), Ivan Duarte (PT), Rafael Barriga (União), Junior Fox (PL), Paulo Coitinho (Cidadania), Antônio Peixoto (PSD).

Marroni

Fernando Stephan Marroni, 68 anos, é engenheiro eletricista e ex-prefeito (2001-2004). Já concorreu em outras quatro campanhas e foi também deputado estadual e federal, além de presidente da Trensurb até junho deste ano. Ele tem como vice em sua chapa a professora Dani Brizolara (Psol).

Perondi

Marciano Perondi, 41 anos, é empresário da construção civil, advogado e ex-atleta. Nascido em Santa Catarina, ele vive no Rio Grande do Sul desde a pré-adolescência e jamais concorreu em eleições. Compõe dobradinha com a ex-deputada estadual Adriane Rodrigues (PL), também advogada e empresária.

(Marcello Campos)

