Inter Elenco colorado realiza treino intenso de olho na estreia no Gauchão 2022

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

A estreia oficial na temporada está marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Uma palavra define a quarta-feira (12) no CT Parque Gigante: intensidade. Após começar o dia com atividades às 8h da manhã, o elenco colorado encerrou os trabalhos perto das 20h e completou o segundo dia de pré-temporada. O treinador Alexander Medina aproveita para conhecer o grupo e mostrar o que espera da equipe no ano.

O dia iniciou com atividades clínicas e físicas na academia do CT, complementando os testes realizados na reapresentação do elenco. No decorrer da manhã, os jogadores fizeram exercícios físicos e técnicos no gramado, sempre com a bola sendo a protagonista dos trabalhos.

Depois de ir ao hotel, o grupo colorado retornou ao CT e deu início aos treinamentos da tarde. A comissão técnica do treinador uruguaio organizou diversos trabalhos no campo, exigindo muita movimentação e intensidade.

A pré-temporada segue na manhã desta quinta (13), com atividades no turno da manhã no CT Parque Gigante. A estreia oficial na temporada está marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho.

Liziero

Reforço para a engrenagem da equipe de Alexander Medina, Liziero foi oficialmente apresentado na tarde desta quarta no estádio Beira-Rio. O meio-campista revelado pelo São Paulo recebeu a histórica camisa colorada de número 5 e falou pela primeira vez como jogador do Inter.

“Cheguei aqui em Porto Alegre e vi a dimensão do Inter, é um time gigante. A estrutura e os profissionais que tem são acima da média. O Inter tem que estar sempre almejando títulos. Temos que pensar passo a passo. O primeiro campeonato que temos pela frente é o Gaúcho, que estamos trabalhando para conquistar”, declarou.

“Meu maior objetivo é ser campeão aqui, sem dúvida. Todo jogador quer ser campeão no clube que está. Chegar no Inter e colocar meu nome na história do clube, que é gigante. Poder ser campeão e dar alegria ao torcedor é o meu principal objetivo”, prosseguiu.

Ao lado do presidente Alessandro Barcellos e do diretor executivo Paulo Bracks, o jogador de 23 anos de idade revelou seus objetivos no time gaúcho, falou sobre seu estilo de jogo, uma conversa com Medina e o aprendizado com Taison e D’Alessandro. Liziero assinou contrato de empréstimo até o final da temporada, com valor fixado para compra definitiva.

“Já tive contato com o Taison e o D’Alessandro, sei da grandeza deles, da qualidade que eles têm também. Vou absorver ao máximo a experiência deles. No que eles puderem me ajudar, estarei sempre atento para aprender.”

