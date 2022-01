Inter Elenco feminino do Inter passa por reformulação

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

O Colorado não renovou contrato com dez atletas que conquistaram o Gauchão Feminino.(Foto: Max Peixoto/FGF)

Depois de uma temporada histórica em 2021, chegando à semifinal do Brasileirão Feminino A1 e conquistando o tricampeonato estadual de forma consecutiva, as Gurias Coloradas se despedem de atletas vitoriosas com a camisa alvirrubra.

Vivi Holzel, goleira experiente e de uma grande carreira, ficou marcada na história do Inter depois de defender dois pênaltis contra o Grêmio, na final do Gauchão Feminino de 2021, se despede do Colorado depois de atuar em 29 partidas.

Leidiane estava no Clube desde a retomada da categoria, em 2017, e se despede depois de conquistar 4 títulos estaduais (2017, 2019, 2020 e 2021). Foram 90 jogos com a camisa do Inter e 8 gols marcados.

Ariane estava no Clube desde 2018, conquistou o tricampeonato estadual com as Gurias Coloradas. Foram 59 jogos e 7 gols marcados.

Vick Moura, jovem volante e lateral que foi vice-campeã como capitã das Gurias Coloradas do Brasileirão Feminino Sub-18 de 2020, disputado em 2021 e campeã do Gauchão profissional disputado neste ano.

Gilmara chegou do Ceará para a disputa do último Gauchão, e apesar de ter convivido com lesões, a volante se sagrou campeã do Gauchão.

Thessa, volante que esteve junto ao Colorado em todas as temporadas desde a retomada da categoria. Conquistou o quatro títulos gaúchos (2017, 2019, 2020 e 2021).

Mariana Pires teve seus primeiros passos no Internacional no ano de 2018. No Colorado foram 77 jogos e 17 gols.

Rafa Travalão chegou ao Inter no meio da temporada de 2020. Pelo Colorado, conquistou dois estaduais (2020 e 2021).

Shashá, atacante que chegou ao Colorado em 2018 e se tornou uma das principais atletas do futebol gaúcho, conquistou três campeonatos estaduais com e jogou todos os clássicos Gre-Nais desde a retomada da categoria.

Wendy, a jovem atacante uruguaia foi a primeira estrangeira a atuar e conquistar um título com a camisa das Gurias Coloradas. Chegou ao Clube em 2021, fez 23 jogos e marcou 9 gols.

Todas as atletas acima tinham contrato com o Inter até o último dia 31.

