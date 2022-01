Inter Inter apresenta proposta ao atacante Nikão, do Athletico-PR

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Meia fez grande temporada pelo Athletico-PR. (Foto: Divulgação/Athletico-PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nikão está muito próximo de ser o primeiro reforço do Inter para a temporada de 2022. De acordo com a imprensa paranaense, o jogador, que não renovou seu contrato com o Athletico-PR, gostou do projeto proposto pelo colorado e as negociações estão bastante avançadas.

Caso a informação se confirme, o meia-atacante será o primeiro nome a desembarcar em Porto Alegre após a chegada do treinador, Alexander Medina. Lembrando que existia certa cautela por parte da direção do clube em relação à contratações antes da chegada de um novo técnico.

Um dos grandes ídolos da história recente do Athletico, Nikão se despede do clube após sete temporadas. Por lá, venceu inúmeros títulos sendo um dos grandes destaques nas conquistas. Em 2021, marcou o gol decisivo na final da Copa Sul-Americana, em cima do Bragantino.

Moisés

Parece que a novela envolvendo o Inter e o lateral-esquerdo Moisés terá um final diferente do que era imaginado. O Colorado acertou com o Bahia, dono dos direitos econômicos do atleta, a compra do jogador e encaminhou uma grande reviravolta na negociação.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, depois de muitas tratativas, envolvendo até o Corinthians, o tricolor baiano aceitou abater as dívidas com Inter envolvendo os atletas Danilo Fernandes e Zeca, e o Colorado não precisará desembolsar nenhum valor pelo defensor.

Nesta temporada, o jogador disputou 43 partidas e deu cinco assistências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter