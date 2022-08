Economia Eletrobras tem lucro de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre, uma queda de 45% em relação ao mesmo período de 2021

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída em junho Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída em junho. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Eletrobras teve lucro líquido de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre deste ano, 45% abaixo do registrado no mesmo período de 2021 (R$ 2,5 bilhões). No acumulado do primeiro semestre, o lucro chegou a R$ 4,1 bilhões, resultado 1% inferior aos seis primeiros meses do ano passado.

De acordo com dados divulgados na noite de sexta-feira (12), a receita operacional líquida, por outro lado, cresceu 19%, passando de R$ 7,43 bilhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 8,86 bilhões no mesmo período deste ano.

O Ebtida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve alta de 6%, ao passar de R$ 4,6 bilhões para R$ 4,86 bilhões no período.

A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída em junho. Com a finalização do processo, a companhia se tornou uma empresa sem controlador definido, como aconteceu com a Embraer.

