Porto Alegre Acidente com carro superlotado deixa duas pessoas mortas e seis feridas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

A EPTC bloqueou o trânsito na avenida Sertório, no sentido bairro-Centro, por cerca de duas horas para atendimento da ocorrência Foto: EPTC/Divulgação A EPTC bloqueou o trânsito na avenida Sertório, no sentido bairro-Centro, por cerca de duas horas para atendimento da ocorrência. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

O Dia dos Pais terminou com uma tragédia no trânsito em Porto Alegre. Na noite de domingo (14), duas mulheres morreram e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente na avenida Sertório, perto do cruzamento com a avenida Rio São Gonçalo, na Zona Norte da Capital.

As vítimas fatais, de 17 e 18 anos, e os feridos estavam no mesmo carro, um Siena, que colidiu contra uma árvore por volta das 22h. Além de superlotado, o veículo estaria trafegando em alta velocidade. O carro ficou destruído.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) bloqueou o trânsito na Sertório, no sentido bairro-Centro, por cerca de duas horas para atendimento da ocorrência. As causas da tragédia serão investigadas.

