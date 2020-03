Celebridades Eliana pede que pessoas fiquem em casa: “Parece que Brasil não acordou”

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Apresentadora diz que ficar em casa durante período crítico pode resultar em menos mortes Foto: Reprodução Apresentadora diz que ficar em casa durante período crítico pode resultar em menos mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

De quarentena, a apresentadora Eliana, 46, foi às redes sociais no fim de domingo (22) para pedir que as pessoas fiquem em casa até o próximo domingo (29), a fim de evitar o avanço do novo coronavírus no Brasil.

“Parece que o Brasil infelizmente não acordou. Parece que o nosso povo maravilhoso, cheio de garra para batalhar e vencer as adversidades e obstáculos, esta dormindo. Minha gente, o toque de recolher é hoje”, diz ela em vídeo publicado em seu Instagram. “Deixe só as pessoas que precisam trabalhar, que não tem como [deixar de trabalhar], circularem”.

Ela continua pedindo que quem puder permanecer em casa, que fique. “Isso é um pedido, uma obediência à ordem de quem quer o nosso bem. Estudos mostram que, se de hoje até domingo que vem permanecermos na nossa casa nós vamos conseguir passar por essa com menos perdas”.

Do contrário, ela diz, muitas pessoas que amamos morrerão. “E aí não adianta mais chegar na porta do hospital e pedir ajuda, porque não vai ter mais lugar não vai ter gente o suficiente para ajudar”.

