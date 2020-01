Celebridades Ellen Rocche relembra ensaio nu e fãs comentam: “Quer me matar”

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Exibindo curvas sensuais, Ellen Rocche compartilhou, nesta quinta-feira (30), no Instagram, uma foto nua enrolada apenas em um lençol cobrindo as partes íntimas. Na legenda, a atriz deixou claro que clique não é de hoje: “tbt”, escreveu, que, para quem não sabe, significa Throwback Thursday na sigla em Inglês (em português, “Quinta-feira do regresso”).

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios: “A cintura mais bonita que já vi”, disse um. “A mulher mais bonita que o Brasil ja teve”, elegeu outro. Fãs mais ousados também marcaram presença: “Quer me matar né, Ellenzinha”.

A hashtag é usada para relembrar cliques passados. De acordo com as “regras” dos usuários das redes sociais, toda quinta-feira é liberado voltar no tempo e recompartilhar aquela foto marcante.

