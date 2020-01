Celebridades Bruna Gonçalves aposta em look ousado para participar de clipe e Ludmilla se declara: “Que mulher”

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

A esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves. Foto: Reprodução/Instagram A esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves surgiu no Instagram na quarta-feira (29) para mostrar detalhes do look escolhido para participar da gravação de um videoclipe. Sentada em um sofá preto, a bailarina deixou o corpão em evidência ao posar com a lingerie à mostra.

“Bastidores do clipe de ontem”, escreveu Bruna na legenda que acompanhou a imagem.

Nos comentários, Ludmilla marcou presença e fez questão de elogiar à companheira. “Que mulher”, derreteu-se a funkeira.

Ludmilla, inclusive, usou o Insta Stories na manhã desta quinta-feira (30) para revelar que a gravação do clipe em questão também contou com a participação de Ivete Sangalo. Será que vem hit do Carnaval por aí?

