Celebridades Ellen Rocche rompe relação, apaga fotos com ex-noivo e coloca Instagram privado

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A atriz decidiu colocar sua conta do Instagram em modo privado e deletou as fotos que havia publicado na companhia do ex Foto: Divulgação A atriz decidiu colocar sua conta do Instagram em modo privado e deletou as fotos que havia publicado na companhia do ex. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ellen Rocche entrou para o time das famosas solteiras. Segundo informações o jornal Extra, desta quarta-feira (27), a global rompeu o noivado com Rogério Oliveira depois de quase três anos de relacionamento. Segura com a chegada dos 40 anos, a atriz decidiu colocar sua conta do Instagram em modo privado e deletou as fotos que havia publicado na companhia do ex. O paulista também apagou as imagens.

Ellen Rocche e Rogério Oliveira engataram namoro em 2017 e a primeira aparição pública do ex-casal aconteceu durante show de Roberto Carlos. Na época, a atriz havia emagrecido cerca de 12 kg com a ajuda do nutricionista para viver a personagem Suzy na novela “O Outro Lado do Paraíso”. No ano seguinte, os dois deram uma pausa no compromisso e reataram anunciando noivado.

Ellen Rocche estava sem assumir um romance desde a separação de Ricardo Macchi, em 2010, e desmentiu rumores de affair com os atores Johnnas Oliva e Nando Rodrigues durante as gravações de “Haja Coração”. Alvo de assédio no passado, a famosa se posicionou na época: “É um absurdo esse tipo de boato, mentiroso e maldoso. Não estou conhecendo o Nando melhor, mesmo porque já o conheço há bastante tempo e somos apenas amigos”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades