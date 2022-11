Tecnologia Elon Musk diz que vai encontrar novo líder para Twitter

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Declaração do bilionário foi feita em depoimento à Justiça dos EUA. (Foto: Reprodução)

Elon Musk disse que espera reduzir seu tempo no Twitter e, eventualmente, encontrar um novo líder para administrar a empresa. O bilionário afirmou que espera concluir uma reestruturação organizacional da companhia nesta semana.

Musk fez as observações durante depoimento em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, para se defender de alegações de que sua remuneração de US$ 56 bilhões na Tesla foi baseada em metas de desempenho fáceis de atingir e foi aprovada por um conselho de diretores submisso.

Os investidores da Tesla estão cada vez mais preocupados com o tempo que Musk está dedicando para transformar o Twitter.

“Há uma explosão inicial de atividade necessária após a aquisição para reorganizar a empresa”, disse Musk em seu depoimento. “Mas então espero reduzir meu tempo no Twitter”.

Em 2018, o bilionário chegou a dormir na fábrica da Tesla para aumentar a produção da montadora. Na última segunda-feira (14), ele disse que trabalhou a noite toda na sede do Twitter em São Francisco e que continuaria “trabalhando e dormindo aqui” até que a rede social fosse consertada.

Musk, que se descreve como um “nanomanager” (nanogerente) devido à sua participação em detalhes das empresas que comanda, também disse que alguns engenheiros da Tesla estavam ajudando a avaliar equipes de engenharia do Twitter. Ele afirmou, porém, que se trata de uma ajuda “voluntária” e “fora do expediente”.

As ações da Tesla caíram 50% desde o início de abril, quando Musk revelou que havia adquirido uma participação no Twitter. A decisão do empresário de vender parte de suas ações da montadora – totalizando US$ 20 bilhões desde que abril – aumentou a pressão.

Em seu perfil no Twitter, comentários sobre a aquisição da rede social representaram mais de dois terços de suas postagens entre 1º e 15 de novembro, de acordo com uma contagem da Reuters. Por outro lado, a Tesla foi tema de apenas 3% de seus tuítes, contra 16% nos oito meses anteriores.

As duas primeiras semanas do bilionário como proprietário do Twitter foram marcadas por rápidas mudanças e caos. Ele rapidamente demitiu o presidente-executivo anterior, Parag Agrawal, e, em seguida, demitiu metade da equipe da plataforma no início de novembro.

Musk enviou um e-mail aos funcionários do Twitter na quarta-feira (16), dizendo que eles deveriam decidir até essa quinta (17) se queriam continuar na empresa para trabalhar “longas horas em alta intensidade” ou receber uma indenização de três meses de pagamento.

