Elon Musk mata o pássaro azul; entenda a mudança de logotipo do Twitter

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

O novo logo deixou muito usuário insatisfeito na rede social. (Foto: Reprodução)

O logotipo do Twitter mudou. O conhecido pássaro azul deixou de representar a rede social de textos curtos ao ser substituído pela letra “X” após uma decisão surpreendente do CEO Elon Musk. A decisão segue um novo plano de negócios para tornar a rede social em um “superaplicativo”.

O novo logo, um “X” branco sobre o fundo preto, deixou muito usuário insatisfeito na rede social. A mudança, porém, não para por aí. A maneira de se referir aos “tuítes” — as publicações na plataforma — também foi substituída, sendo chamadas a partir de agora de “Xs”.

Além disso, é possível acessar a rede social pela url “X.com”.

A mudança tinha sido sugerida por Musk dias atrás, quando o bilionário escreveu que queria mudar o símbolo da rede social. “Em breve, daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”, publicou.

O pássaro azul, agora aposentado, se chama Larry. O cofundador do Twitter, Biz Stone, disse em 2011 que era para ser uma homenagem ao astro do basquete Larry Bird.



Planos de “superaplicativo”

O novo logotipo do Twitter remonta à antiga startup de banco online de Musk, “X.com”, que posteriormente se tornou o PayPal após uma fusão com outra empresa. Ano passado, o bilionário declarou que a compra do Twitter o deixaria mais perto de cumprir a “visão original do X.com”. A denominação legal do Twitter também mudou para X Corp.

A intenção de Musk é criar um “superaplicativo” chamado “X” — um novo tipo de plataforma de rede social. Em março, Musk disse que achava possível que sua empresa “se tornasse a maior instituição financeira do mundo”. Ele citou como modelo o WeChat, um popular aplicativo chinês usado para tudo, desde mensagens a pagamentos móveis e serviços comerciais.

“É uma coisa excepcionalmente rara — na vida ou nos negócios — que você tenha uma segunda chance de causar outra grande impressão”, disse a diretora-presidente do Twitter, Linda Yaccarino, no domingo (22). Yaccarino descreveu o X como um aplicativo que inclui recursos de áudio, vídeo, mensagens e serviços bancários.

Mudanças no Twitter

Depois de 6 meses de idas e vindas, Elon Musk concluiu a compra do Twitter no dia de 27 de outubro de 2022. Segundo a agência Reuters, ele pagou US$ 44 bilhões pela empresa.

Em julho do ano passado, quando Musk desistiu do negócio, o Twitter o processou. Por determinação judicial, ele tinha até o dia 28 do mesmo mês para concluir a compra. Do contrário, um novo julgamento seria marcado para novembro.

Após a compra, a rede social passou por uma série de transformações, recebeu críticas, fez um corte severo no número de funcionários e mudou algumas políticas de uso da plataforma (também foi e voltou algumas vezes em decisões).

