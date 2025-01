Rio Grande do Sul Em 12 meses, as vendas do varejo crescem 6,8% no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Aumento foi de R$ 15,86 bilhões nas transações do segmento comercial. (Foto: Arquivo/EBC)

As vendas do varejo gaúcho cresceram 6,8% de dezembro de 2023 a novembro do ano passado, um acréscimo de R$ 1,5,86 bilhões. É o que aponta um relatório divulgado nesta semana pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), com base em documentos fiscais de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

O desempenho de novembro, porém, ficou 17,4% abaixo do registrado em igual mês do ano anterior. Em relação a outubro, o recuo foi ainda maior: 25%. Aliás, novembro foi o segundo pior mês para o segmento desde o início de 2024, perdendo apenas para maio – quando ocorreram as enchentes recordes no Rio Grande do Sul. A boa notícia é que a expectativa referente a dezembro (tradicionalmente impulsionado pelas festas de final de ano) é de reaquecimento.

No recorte por áreas do varejo, os produtos do setor metalomecânico se destacaram com um incremento de R$ 5,4 bilhões nas vendas nos últimos 12 meses – um avanço de 17,7%. O segmento químico também registrou crescimento, com alta de 9,4% no mesmo período, o que equivale a R$ 1,5 bilhão a mais em vendas.

Outro destaque no setor químico foi a variação positiva no Valor Adicionado (VA), que apresentou um salto de 69,1% no acumulado de 12 meses. O VA é um indicador que mede a diferença entre o volume total de compras e vendas, dado que mostra o potencial de margem de lucro de cada setor. Já a área de supermercados teve uma expansão de 6,6% nas vendas no mesmo intervalo, com um acréscimo absoluto superior a R$ 5 bilhões.

Estabilização

Após seis meses consecutivos de alta, o atacado gaúcho registrou uma queda de 37,2% nas vendas de novembro em comparação com o mês anterior. Com transações que somam R$ 15,6 bilhões, este foi o segundo pior desempenho mensal do ano – superior apenas ao registrado em maio, período fortemente impactado pelas

enchentes.

Apesar do recuo, a atividade atacadista ainda acumula alta de 0,9% nas vendas dos últimos 12 meses, embora seja a menor taxa de crescimento registrada no ano. O comportamento recente das vendas, de acordo com a Receita Estadual, indica uma tendência de estabilização – o que pode futuramente influenciar o desempenho do varejo, que costuma seguir o volume de vendas do atacado.

Indústria

No acumulado dos 12 meses abrangidos pelo relatório, o setor industrial gaúcho registrou R$ 42,7 bilhões em vendas, valor que reflete uma retração de 3% em comparação com o mesmo período anterior. Apesar do recuo geral, alguns segmentos vêm contrariando essa tendência.

É o caso do segmento de biodiesel, que registrou um crescimento de 35% nas vendas no último trimestre (setembro a novembro) em relação ao mesmo período do ano anterior. Outro ponto positivo foi o aumento na aquisição de insumos produzidos no Estado: 75,7% dos itens utilizados pela indústria de biodiesel foram de origem local, um avanço em relação aos 58,9% registrados entre 2021 e 2022.

O setor de eletroeletrônicos também apresentou resultados positivos, com um crescimento de 7,6% nas vendas no último trimestre em comparação ao mesmo período de 2023. No trimestre anterior, a alta havia sido ainda mais expressiva, alcançando 19,5% (o equivalente a R$ 608 milhões). Parte desse desempenho pode ser atribuída ao programa “Devolve ICMS Linha Branca”, que restituiu a famílias atingidas pelas enchentes parte do tributo pago na compra de eletrodomésticos essenciais, tais como geladeira e fogão.

(Marcello Campos)

