Inter Fora de casa, Inter empata em 2 a 2 com o Guarany de Bagé na estreia do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

O resultado posicionou o Colorado em 1º lugar no grupo B com 1 ponto conquistado. Foto: Divulgação/Inter

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter empatou fora de casa com o Guarany, em Bagé, por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (22). O resultado posicionou o Colorado em 1º lugar no grupo B com 1 ponto conquistado. Agora, a equipe treinada por Roger Machado tem pela frente o Juventude, neste sábado (25), no Beira-Rio, pela segunda rodada da competição.

O jogo

Os donos da casa começaram em cima pressionando o Colorado. Logo aos dois minutos, Marcelinho teve a primeira oportunidade mas Anthoni defendeu. A preocupação para o Inter não parou por aí, porque aos quatro minutos o lateral Bruno Gomes sentiu o joelho esquerdo e precisou ser substituído. Em seu lugar, entrou o jovem Pablo. Com a alteração, Braian Aguirre, lateral-direito de origem que estava improvisado na lateral-esquerda em virtude de Bernabei ainda não ter condições de jogo, retornou à outra ponta do campo.

Aos 22, Wesley invadiu a área e sofreu pênalti. Na cobrança, o capitão Alan Patrick converteu abrindo o placar para os visitantes. Em seguida, o zagueiro Clayton Sampaio também sentiu lesão e deu espaço a Victor Gabriel. O Colorado quase ampliou aos 34 num chute de fora da área de Wanderson, que resvalou no travessão adversário.

Na reta final da primeira etapa o Guarany conseguiu uma virada relâmpago com dois gols do atacante Yan Philippe. Aos 39, após cobrança de lateral dentro da área, a bola sobrou do outro lado para Yan Phillipe, que teve tempo de ajeitar a bola e chutar no contrapé do goleiro Anthoni. A bola tocou na trave esquerda antes de entrar. Dois minutos depois, o atacante marcou de novo. Luiz Felipe, da intermediária, levantou a bola na área e a defesa não cortou. Yan Phillipe subiu de cabeça e testou com força.

Depois de um primeiro tempo decepcionante, o Colorado voltou para a segunda etapa em busca do empate. Aos quatro minutos, Victor Gabriel deixou tudo igual de cabeça. Muito marcado pelo Guarany, o Inter até tentou chegar próximo do gol, mas era interrompido pela marcação forte do time de Bagé. Aos 29, Wesley acertou uma bomba no travessão.

O técnico Roger Machado promoveu mudanças na equipe, que continuou pressionando o Guarany. No entanto, o time de Bagé conseguiu cortar todas as tentativas coloradas e sacramentar um empate na estreia do Gauchão.

– Ficha técnica

– Inter

Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton Sampaio (Victor Gabriel) e Vitão; Aguirre, Luiz Otávio (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

– Guarany

Jonathan; Talles, Saulo, Bruno Cardoso e João Victor (Vitor Oliveira); David Cunha (Fabão), Murilo e Marcelinho (Rogério Sena); Jean Lucca, Luiz Felipe (Marllon) e Yan Phillippe (Jackson). Técnico: Márcio Nunes.

– Arbitragem

Jonathan Benkenstein Pinheiro, Jorge Eduardo Bernard e Otavio Legramanti. VAR: Jean Pierre Goncalves Lima.

2025-01-22