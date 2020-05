Flávio Ricco Em alta, Babu Santana é disputado por três produções da Globo

Por Flávio Ricco | 13 de Maio de 2020

Babu ganhou no destaque no “BBB”, mas a sua boa avaliação se deve a uma carreira que já é bem importante no cinema, teatro e na própria televisão. (Foto: Paulo Belote/TV Globo)

O ator e cantor Babu Santana, ex-“Big Brother”, agora com crachá de contratado, tem como certeza a sua entrada em um trabalho da Globo quando forem retomados os trabalhos nos Estúdios Globo.

Falta definir qual.

Existem três produções da dramaturgia interessadas no seu trabalho, entre elas, a novela das sete, “Salve-se Quem Puder”, escrita por Daniel Ortiz.

Mas todas as possibilidades ainda serão cuidadosamente analisadas.

Babu ganhou no destaque no “BBB”, mas a sua boa avaliação se deve a uma carreira que já é bem importante no cinema, teatro e na própria televisão. O seu início, em 2001, foi na própria Globo, em “Malhação”.

E, para esses próprios tempos, ele tem previstos os lançamentos de quatro filmes. “Intervenção”, gênero ação e as comédias “Quatro Amigas Numa Fria”, que ele fez uma participação, e “Suburbanos: O Filme”, e “Oeste Outra Vez”, um western lado B que terminou de rodar em setembro do ano passado.

Bagagem, como se vê, não lhe falta.

TV Tudo

Em curso

Na Band, o processo de integração de todas as suas empresas, entre emissoras de rádio e televisão, começa a apresentar passos mais acelerados.

Entre as novidades, o esporte deixará o guarda-chuva do jornalismo e passará para o entretenimento.

Direitos

Sobre as novelas em reprise, a Globo já tem combinada a forma de pagamento dos direitos de todos.

Foi estabelecido um prazo de 90 dias, que começará a ser contado a partir do final de exibição de cada uma delas.

Fechar a conta

Como, na Globo, ainda não há uma decisão de quantos capítulos de “Novo Mundo”, “Totalmente Demais” e “Fina Estampa” serão exibidos, só depois de encerradas as suas reexibições será possível levantar o exato valor que todos terão direito a receber.

Inclusive, no caso dos atores, será contabilizado o número de capítulos que cada um apareceu.

Desejo

As principais produtoras de formatos, e por aí entenda-se Floresta, Formata, Casablanca, Endemol…, também foram obrigadas a suspender as suas atividades durante o confinamento.

Todas, no entanto, trabalhando com a melhor das possibilidades, pretendem retomar as suas atividades em junho.

Complicado

Devido à paralisação das atividades, muitas dessas empresas de conteúdo se viram obrigadas a demitir quase todas as suas equipes.

“Top Chef”, produzido pela Floresta para a Record, foi um desses muitos casos.

Larissa

Larissa Manoela é a convidada do “Lady Night”, da Tatá Werneck, na Globo, na noite desta quinta-feira.

Nas conversas das duas, ela conta que sua primeira compra com o próprio dinheiro foi um carro com ar condicionado: “São Paulo é muito quente. Aí tudo que eu queria era um carro com ar”. Larissa, vale lembrar, viverá um dos principais papéis de “Além da ilusão”, novela na fila das 18h da Globo.

Bala perdida

O “Aqui na Band”, dia 27 próximo, vai completar um ano de exibições.

Tempo suficiente para todo e qualquer programa ter um plano de ação meio que definido. Só que não. Parece que ainda existe a busca de um melhor caminho.

Olha só

Na edição de segunda-feira, o “Aqui na Band” discutiu sobre quem queria matar Bolsonaro com direito a participante dizendo que Marielle Franco fazia “apologia ao crime”. Uma conversa de louco, sem nenhum fundamento jornalístico.

Vale sempre lembrar que a Polícia Federal investigou o crime, indicou que o agressor de Jair Bolsonaro agiu sozinho e o advogado do presidente da República decidiu não entrar com recurso.

Sem previsão

Em 3 de abril foi anunciado que Gabriela Prioli teria um outro projeto na CNN Brasil, após sua saída do “Grande Debate” e ameaçar demissão.

O “incêndio” foi convenientemente apagado. Mas o prometido novo formato, pelo menos até agora, ainda não avançou.

C´est fini

Com várias adaptações, incluindo plateia virtual, o “Programa do Ratinho” tem volta prevista para a próxima segunda-feira – inéditos. Por causa de protocolos adotados pelo SBT em função da pandemia, profissionais acima de 60 anos (grupo de risco) não participarão desse retorno, casos de Lucimara Parisi, Walter Scaramuzzi, entre outros. Trabalharão de casa.

Ratinho, 64, vai por sua conta e risco. Agora, vamos combinar: pra que isso? Na última segunda, ele realizou algumas gravações em cenário com plateia virtual.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

