Colunistas Sem usar dinheiro, Band quer dar um “banho de loja” em todos os programas

Por Flávio Ricco | 12 de Maio de 2020

Renata Fan na Globo é o que alguns, até com certo entusiasmo e juras de pés juntos, passam como certeza. (Foto: Divulgação)

Como não tem outro jeito, também a televisão, no sentido amplo, está se vendo obrigada a trabalhar em bases mais seguras, que em nada lembram os exageros do passado.

Ontem, por exemplo, no “Jogo Aberto”, da Renata Fan, a Band estreou um novo conceito visual, com trocas de cenário, marca, pacote gráfico, campanha publicitária e sugestão de template comercial.

Não por acaso, para o lançamento foi escolhida a semana de aniversário da TV Bandeirantes – SP.

O fato a ser destacado é que toda essa mudança foi produzida sem gerar gastos, proibitivos em um momento com crise financeira, pandemia e preocupação com o meio ambiente. Daí as opções pelo sustentável e reuso.

Um trabalho que não custou praticamente nada. Não mexeu com dinheiro e que agora, por iniciativa da sua diretora de criação Luciana Dias, em versões virtuais e chroma, será disponibilizado para todos os programas.

O meio ambiente e os cofres da emissora agradecem.

TV Tudo

Bem por aí

O “Jornal da Record”, desde a semana passada, seguindo uma ideia do vice-presidente comercial Walter Zagari, todas as noites, durante 60 segundos, está apresentando a coluna “Comunicação – A melhor vacina contra a crise”.

São depoimentos de presidentes de grandes empresas e agências de propaganda destacando a importância de continuar anunciando mesmo em momentos de crise.

Suspense

Na semana passada, em conversas via WhatsApp com pessoas de outros canais, profissionais do Fox Sports disseram que até agora não têm qualquer notícia sobre uma posição da Disney quanto ao canal.

Por enquanto todos seguem sem saber de nada.

Futuro incerto

A Disney, por sua vez, até agora não revelou maior interesse em mexer com esse assunto, o que só aumenta a ansiedade de todos.

As primeiras ações, desconfia-se, só serão tomadas quando as competições esportivas voltarem ao normal.

Inevitável

O pessoal do Fox, sabendo que os espera, trabalha com a certeza de que alguns programas serão extintos para evitar a concorrência com produtos semelhantes da ESPN.

No parte e reparte, parece que não há dúvida nenhuma de quem ficou com a pior parte.

Certeza

A direção da Record, aos interessados, tem dito e repetido que a edição da “Fazenda” está confirmada para este ano.

A ideia é estrear em setembro. Isso só não irá acontecer se o mundo virar completamente do avesso.

No entanto…

A decisão final, se haverá ou não “Fazenda”, só será tomada em agosto.

Por se tratar de um reality de confinamento, são muitas as complicações envolvidas. Independentemente de tudo, algumas obras na sede de Itapecerica da Serra estão sendo feitas.

E outra…

Embora ainda falte algum tempo para isso, já existem especulações, as mais diferentes, sobre a renovação ou não do contrato da Xuxa com a Record.

O atual compromisso termina em dezembro.

Panorama

Fontes da coluna, próximas da alta direção da Record, revelam que é muito grande a possibilidade de uma renovação no quadro dos principais comunicadores, a partir do vencimento de contrato de cada um. A ordem é considerar e fazer prevalecer a relação custo/benefício.

Segundo se informa, até a própria Xuxa está incluída no meio disso.

Desacelerando

Priscila Steinman e Márcia Prates, autoras de “Malhação: Transformação”, decidiram que irão desacelerar um pouco os trabalhos, para não correr o “risco” de entregarem a novela pronta antes da estreia.

Adiantadas, o tempo de agora será aproveitado para rediscutir várias tramas. Se a pandemia permitir, as gravações terão início em outubro e a estreia, em janeiro de 2021.

Infantil

O Cartoon estreou na segunda(4), o programa “Any Malu Show”, apresentado pela primeira youtuber de animação do país.

Uma coprodução com a Combo Estúdio, foi líder da TV Paga entre as crianças de 6 a 11 anos, perdendo apenas para a Rede Globo entre todos os canais abertos.

Quase lá

O canal da Rede TV! no YouTube está muito próximo de alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Os números:

Rede TV!: 9,9 milhões; SBT: 9,52 milhões; Globo: 2,73 milhões; Record: 2,17 milhões; TV Aparecida: 1,95 milhão; e TV Cultura: 1,16 milhão. Ranking válido por números de inscritos da TV aberta.

C´est fini

Renata Fan na Globo é o que alguns, até com certo entusiasmo e juras de pés juntos, passam como certeza.

Consultada, a apresentadora disse que a informação não procede.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

