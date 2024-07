Colunistas Em busca de redução na alíquota da categoria, representantes comerciais querem alterar texto da Reforma Tributária

Por Flavio Pereira | 6 de julho de 2024

Roberto Salvo, presidente, e Valdeci Rodrigues, vice-presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente do CORE-RS, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais, Roberto Salvo disse ontem a esta coluna que o relatório final do grupo de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária (PLP 68/24), apresentado na quinta-feira (4), trouxe pontos controversos e prejudiciais para a categoria, e que devem gerar debates acirrados na próxima semana na Câmara dos Deputados. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), definiu que os profissionais liberais terão alíquota de imposto diferenciada. O texto divulgado definiu um valor reduzido em 30% da alíquota padrão. Porém, não incluiu nesse grupo, os representantes comerciais, categoria que representa cerca de um milhão de profissionais em todo o Brasil. Com a categoria excluída da redução de 30% no texto apresentado pelo relator, o presidente do CORE-RS, Roberto Salvo disse ontem que os representantes comerciais têm encampado uma luta política para reverter o texto do substitutivo, que eles classificam como “injustiça”. Em uma luta liderada pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Cofere), o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul vão intensificar as ações junto a lideranças politicas, para reverter esse quadro. A mobilização será urgente, explica o presidente do CORE, porque a votação da proposta no Plenário da Câmara será a partir da próxima quarta-feira.

Conselheiros da RS-Prev empossados

Os 13 novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da RS-Prev, fundação que administra a previdência complementar dos servidores públicos estaduais gaúchos, tomaram posse na quinta-feira (4). Os conselhos são compostos por representantes de todos os Poderes e órgãos autônomos estaduais. Atualmente, a RS-Prev conta com cerca de 3 mil participantes nos planos RS-Futuro e RS-Municípios

CPAC terá como destaques Milei, Bolsonaro e Tarcísio, ampliando debate com líderes conservadores no Ocidente

Com ingressos presenciais completamente esgotados, Santa Catarina se prepara para sediar a partir deste sábado um dos eventos políticos conservadores mais importantes do mundo, o CPAC Brasil 2024, promovido pelo Instituto Conservador Liberal (ICL). O ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Argentina Javier Millei, já confirmaram que estarão presentes. A previsão é que o presidente da Argentina chegue a Balneário Camboriú (SC) na noite deste sábado (6), jante com o ex-presidente e os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jorginho Mello (PL), e palestre na conferência ao longo do domingo, 7, provavelmente no encerramento do evento. O CPAC Brasil promete reunir os principais líderes e ativistas conservadores do Brasil nos dias 6 e 7 de julho, a partir das 8h, no Expocentro BC. Entre os palestrantes confirmados, estão grandes nomes da política de direita, entre eles, os deputados federais Nikolas Ferreira, Luciano Zucco, Ricardo Salles, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Gustavo Gayer e Eduardo Bolsonaro.

Cremers denuncia que Programa Mais Médicos “perpetua um descalabro”

O presidente do Cremers (Conselho Regional de Medicina do RS), Eduardo Neubarth Trindade, manifestou ontem em nota do conselho, que o edital do Programa Mais Médicos, lançado no dia 1º de julho pelo Ministério da Saúde, “perpetua um descalabro”. Novamente, denuncia, “o Governo Federal trata a revalidação de diploma estrangeiro, prevista em lei, como mero acessório aos candidatos que queiram participar. O documento autoriza a inscrição de médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado, mas também permite a entrada de brasileiros e estrangeiros com o que chama de ‘habilitação para exercício da Medicina no exterior’”.

O Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais vagas no edital. São 276 vagas em cidades como Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e outros grandes centros.

Soma-se a esse contingente os profissionais formados por universidades precárias abertas nos últimos anos, “muitas sem sequer hospital-escola, e está cavado o poço de desgraça em que querem mergulhar a saúde dos gaúchos”. O Presidente do Cremers afirma que “não podemos aceitar médicos sem revalidação. É o mínimo necessário para garantir que a população tenha um atendimento aceitavelmente qualificado”.

Contratos para crédito especial do BNDES começam dia 10

Passados mais de 70 dias, o Governo Federal anuncia a liberação, a partir da próxima quarta-feira (10), para as instituições financeiras parceiras do BNDES, as primeiras contratações de crédito com empresas, cooperativas, produtores rurais, transportadores autônomos de carga e empresários individuais atingidos pela enchente no estado.

Os contratos estão na linha de crédito de R$ 15 bilhões inicialmente previsto para 10 de junho. O atraso aconteceu para adaptações, filtrando os créditos apenas para empresários gaúchos localizados nas áreas georeferenciadas da enchente. A decisão de concentrar as operações apenas em empresas e empresários individuais pelo critério geográfico, tem suscitado duvidas. Empresas situadas fora destas áreas alegam que também sofreram prejuízos em razão de manterem relação comercial com muitos destes empreendimentos.

