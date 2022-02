Rio Grande do Sul Em Caxias do Sul, Festa da Uva recebe 47 mil visitantes no primeiro fim de semana

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 06 de março, no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. Foto: Andréia Copini/Divulgação A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 06 de março, no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul. (Foto: Andréia Copini/Divulgação) Foto: Andréia Copini/Divulgação

A Comissão Comunitária da Festa da Uva informa que desde a abertura oficial do evento, às 14h de sexta-feira (18) até as 18h deste domingo (20), 47 mil pessoas passaram pelos Pavilhões do evento, em Caxias do Sul.

O presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto avalia positivamente os primeiros números da 33ªedição. “Com o cenário da pandemia tínhamos uma incógnita da participação do público. E a participação foi positiva. Com todos os cuidados anunciados, o pessoal veio ao parque. Temos alguns ajustes para os próximos dias, coisas que só surgiram com o andamento do evento”, destaca.

Bertotto ainda informa que tudo transcorreu normalmente nos shows nacionais, momento de concentração de grande público no parque. “O movimento foi tranquilo nos acessos ao parque, tudo fluiu bem nas entradas da arena. A estrutura foi elogiada pelos que passaram por lá”, comemora.

Vacinação

Para ter acesso à festa e suas atrações, como shows e desfiles, é necessário apresentar Caderneta de Vacinação (para pessoas acima de 18 anos) e usar máscara obrigatoriamente. Outra opção para quem não tiver o esquema vacinal completo é apresentar teste negativo de Covid-19 feito no máximo 48 horas antes – sendo aceitos exames RT-PCR ou antígeno.

A obrigatoriedade da vacina se baseia no Decreto Estadual nº 56.199, de 18/11/2021, que estabelece que municípios com menos de 90% da população adulta com esquema vacinal completo devem exigir comprovante. De acordo com a prefeitura, em Caxias do Sul esse índice é 79,4%.

A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 06 de março, no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul.

