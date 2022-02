Rio Grande do Sul Em Caxias do Sul, vice-presidente Hamilton Mourão e o governador Eduardo Leite participam da abertura da Festa da Uva

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2022

As festividades ocorrem até 6 de março nos Pavilhões da Festa da Uva. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini As festividades ocorrem até 6 de março nos Pavilhões da Festa da Uva. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Evento símbolo da Serra gaúcha, a 33ª Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (18) com a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, do governador Eduardo Leite e do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, entre outras autoridades.

“A Festa da Uva é renovação de esperança, e essa em especial, porque vem na superação da pandemia, que fez com que nos distanciássemos. Ela é símbolo da nossa cultura, da tradição, da economia, dos antepassados que cruzaram o oceano para buscar uma vida melhor aqui, superando os próprios desafios do seu tempo histórico. Essa edição tem uma condição especial, de resgate de esperança e de certeza da nossa capacidade de superação de desafios”, destacou o governador.

Leite ainda lembrou que o Rio Grande do Sul virou o jogo: passou de um Estado com impostos aumentados, sem capacidade de fazer investimentos e com salários atrasados para um Estado com salários em dia, impostos reduzidos e com investimentos históricos planejados para todas as áreas estratégicas e essenciais, como saúde, educação, segurança pública, inovação e infraestrutura.

As festividades ocorrem até 6 de março nos Pavilhões da Festa da Uva. Entre as atrações, estão programados desfiles, apresentações, jogos, missas e painéis.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva, responsável por cerca de 50% da produção nacional. Apenas uma pequena parte, porém, é destinada ao consumo de mesa. A fruta é mais utilizada na elaboração de sucos e vinhos, de forma artesanal e industrial. Hoje, o Estado é responsável por cerca de 90% da produção nacional de vinhos e suco de uva.

Vacinação

Para ter acesso à festa e suas atrações, como shows e desfiles, é necessário apresentar Caderneta de Vacinação (para pessoas acima de 18 anos) e usar máscara obrigatoriamente. Outra opção para quem não tiver o esquema vacinal completo é apresentar teste negativo de Covid-19 feito no máximo 48 horas antes – sendo aceitos exames RT-PCR ou antígeno.

A obrigatoriedade da vacina se baseia no Decreto Estadual nº 56.199, de 18/11/2021, que estabelece que municípios com menos de 90% da população adulta com esquema vacinal completo devem exigir comprovante. De acordo com a prefeitura, em Caxias do Sul esse índice é 79,4%.

A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, afirmou, em entrevista na semana passada, que um ponto de vacinação contra a Covid-19 estará aberto durante todo o evento. Serão administradas doses para adolescentes (12 a 17 anos), bem como de reforço para quem estiver na data de receber essa dose.

“Reforçamos sempre a importância das medidas de prevenção, principalmente o uso de máscaras e a higiene das mãos, que são, juntamente com a vacina, as principais armas que temos para combater a Covid-19”, salientou Daniele.

Funcionamento

O parque vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 11h às 22h, e nas sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. A entrada custa R$ 20 e R$ 10 (meia), sendo que crianças até 12 anos não pagam. Os ingressos para visitar a festa ou para os shows podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site do evento ou no local.

Além da programação com atrações musicais, desfiles, gastronomia típica italiana e uva doce entregue gratuitamente aos visitantes, o evento busca atrair 800 mil pessoas à Serra Gaúcha em 18 dias de festa. A expectativa da organização é que sejam distribuídas cerca de 200 toneladas de uva nos pavilhões e nos desfiles. As principais atrações são Dilsinho (18), Jorge e Mateus (19), Nando Reis (25), Alok (4/3), Israel & Rodolffo e DJ Guuga (5).

