Política Em Cuiabá, candidato petista contraria a esquerda e defende pautas conservadoras

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Lúdio Cabral tem se posicionado contra "liberação" das drogas e aborto e afirma que não vai implementar "ideologia de gênero" nas escolas. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo não fazendo parte da alçada dos Executivos municipais, pautas como legalização das drogas, aborto e “ideologia de gênero” viraram tema da disputa pela prefeitura de Cuiabá (MT), um dos polos do agronegócio do País. Com acenos ao eleitor cristão e conservador, o candidato petista Lúdio Cabral afirmou em seu programa eleitoral de estreia no segundo turno na capital mato-grossense que é contrário às pautas – mesma posição que seu adversário, Abílio Brunini (PL).

“Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas, e jamais irei implantar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. Minha criação em uma família cristã, o meu juramento de proteger a vida como médico e a minha vida como pai e esposo provam o que eu digo”, disse o candidato.

Cabral afirmou na peça eleitoral que foi motivado a deixar clara sua posição sobre os temas porque o adversário político “espalha fake news, mente e tenta confundir” as pessoas com “medo”. O posicionamento foi questionado por Brunini, que em debate eleitoral nesta semana, questionou o petista sobre os motivos para ele permanecer no partido.

“Se você discorda de todas as coisas do seu partido, por que você ainda continua no PT? São 28 anos dentro desse partido. Se o Lúdio é tão certinho assim, por que ele ainda está no PT?”, disse Brunini.

Questionado, o petista afirmou saber que as pautas às quais se posicionou são legisladas pelo Congresso Nacional, afirmando que, “em respeito à população de Cuiabá”, tem discutido “os problemas reais da cidade e as propostas concretas para resolvê-los”. Lúdio Cabral responsabilizou o candidato do PL por trazer a temática para o confronto municipal.

“O candidato adversário trouxe a pauta de costumes, que compete ao Legislativo Federal, em uma eleição do Executivo municipal. Fazer isso é desrespeitar a população que sofre com problemas concretos. Ao fazer isso, o candidato adversário despreza o princípio democrático de debate adequado ao contexto eleitoral”, disse em nota.

Embora o estatuto do partido não determine que os filiados precisem adotar posicionamento favorável aos temas, as pautas em questão são historicamente associadas e defendidas por movimentos progressistas e partidos à esquerda no espectro político. Cabral afirmou que “o Partido dos Trabalhadores é um partido plural, e a visão de cada filiado é respeitada. Não há qualquer conflito em relação a isso”.

Além da peça eleitoral, Cabral publicou uma “carta aos cristãos”, em que fala sobre propostas que pretende implementar em parcerias com igrejas, como ampliar o número de salas de aulas em creches, recuperação de dependentes químicos, entre outros.

“Meu compromisso, acima de qualquer interesse particular ou partidário, é fazer que a nossa gestão seja resposta de orações, colocando o nosso coração na fonte certa que é Jesus”, diz trecho da carta publicada em seu perfil no Instagram no último dia 10.

Embora o candidato repita o gesto de “faz o L”, usado na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, já que seu nome possui a mesma inicial que o do presidente, Lula não é uma figura frequente no Instagram de Cabral. O candidato também não adotou o vermelho, a cor do partido, na comunicação da campanha.

Os ministros de Lula, entretanto, bem como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fizeram parte dos materiais de campanha dele no segundo turno. Apoiam a candidatura de Cabral o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro – pai da vice-prefeita na chapa, Rafaela Fávaro –, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro da Educação, Camilo Santana.

