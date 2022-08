Geral Em dez anos, candidato a deputado estadual do Pará aumentou patrimônio de 15 mil reais para meio bilhão

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ailson Souto se candidatou para uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará. (Foto: Divulgação/ALEPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Segundo candidato mais abastado de todo o país nas eleições deste ano de acordo com as declarações feitas até agora junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – o prazo para enviar as informações vai até o próximo dia 15 –, o postulante a deputado estadual no Pará Ailson Souto da Trindade (PP) ficou 29 mil vezes mais rico em dez anos. O patrimônio dele passou de R$ 15 mil em 2012 para R$ 448 milhões neste ano, conforme os dados enviados pelo próprio Souto ao TSE.

Trindade é empresário e, dez anos atrás, concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores de Porto de Moz, cidade com cerca de 40 mil habitantes, localizada a 416 quilômetros de Belém. Obteve somente 135 votos e não se elegeu. Na ocasião, ele declarou que tinha um terreno de R$ 10 mil e R$ 5 mil em outros bens. Desta vez, Trindade afirmou à Justiça Eleitoral que possui R$ 39 milhões em espécie, em moeda estrangeira (sem especificar qual), e R$ 9 milhões em joias, além de um terreno de R$ 390 milhões.

Procurado, o candidato respondeu os questionamentos por meio de sua assessoria de imprensa e ratificou os valores. O jornal O Globo questionou especificamente se as informações fornecidas ao TSE estavam corretas, o que foi confirmado pela campanha de Ailson.

A receita do sucesso que fez o patrimônio de Trindade explodir passa pela mudança de ramo de atuação, segundo ele. Antes, era empresário da área de eletrônicos, mas hoje atua no mercado imobiliário, mais especificamente, com compra e venda de lotes e construção de casas, de acordo com sua assessoria de imprensa.

O nome do candidato a deputado estadual consta no quadro social de três pessoas jurídicas: as empresas AST Empreendimentos Imobiliários e AR Serviços de Escritório, assim como da Federação das Associações das Cidades e Comunidades do Estado do Pará, entidade da qual ele é presidente.

“É importante destacar que as empresas do candidato declaram imposto de renda de pessoa jurídica, recolhendo a integralidade dos impostos devidos. Assim como o candidato na pessoa física. Importante frisar que o candidato nunca ocupou cargo ou função pública, sendo o seu patrimônio totalmente proveniente do exercício de sua profissão acima explicada”, afirmou a campanha.

Em 2020, uma das empresas dele, a AST, participou de uma licitação do Banco da Amazônia, mas não venceu o certame. Para concorrer, porém, a empresa precisou apresentar informações contábeis. Eles mostram que, três anos atrás, a AST tinha R$ 1 milhão em ativos, a maior parte guardada em uma aplicação. Em caixa, segundo o Balanço Patrimonial, havia somente R$ 14. Os registros de despesas apontam gastos de R$ 465 em material de limpeza, R$ 4,6 mil em publicidade, R$ 8,7 mil em aluguel.

O mais rico

O banco de dados do TSE revela que há apenas um personagem mais afortunado do que Trindade entre os postulantes do pleito deste ano. Trata-se de Marcos Ermírio de Moraes (PSDB), suplente do candidato ao Senado por Goiás Marconi Perillo (GO). Moraes é dono de uma fortuna de R$ 1,2 bilhão. Boa parte desse montante é proveniente de uma participação societária. A família Ermírio de Moraes é notória por ter criado o Grupo Votorantim, uma das maiores empresas do país, com atuação em diversos ramos. Diferentemente do candidato ao legislativo paraense, Moraes está estreando nas urnas, por isso não é possível identificar sua evolução patrimonial. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral