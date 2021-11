Mundo Em Dubai, Bolsonaro visita a Expo 2020 e se encontra com emir e primeiro-ministro dos Emirados Árabes

13 de novembro de 2021

Bolsonaro cumprimenta o líder árabe, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro visitou neste sábado (13) a Expo 2020, exposição universal que ocorre em Dubai. Ele também se encontrou com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

A reunião foi fechada para a imprensa. O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), postou uma foto do encontro nas redes sociais. Segundo Eduardo, Bolsonaro condecorou o líder árabe com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.

O decreto para conceder a honraria ao emir foi publicado no “Diário Oficial da União” de sexta-feira (12). Também foram condecorados outros governantes da região que estarão com o presidente, como o rei do Bahrein, Hamad Bin Isa Al Khalifa, e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

A Ordem Nacional do Cruzeiro Sul é uma honraria destinada a estrangeiros, concedida por meio de decreto presidencial. Conforme o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a condecoração é a “mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros”.

Após a reunião com o emir na Expo, Bolsonaro e a comitiva do governo foram jantar em uma pizzaria da cidade.

A Expo 2020 é considerada um dos maiores eventos realizados desde o início da pandemia de covid. A exemplo da Olimpíada de Tóquio, prevista para o ano passado, a Expo também foi adiada em um ano por causa da pandemia.

Nesta segunda-feira (15), que no Brasil marca a comemoração da proclamação da República, será o Dia do Brasil na exposição, com a presença de Bolsonaro.

A Expo 2020 contou com investimento bilionário do governo local e reúne 192 países na atual edição, que teve início em outubro e terminará em março, com a expectativa de receber 25 milhões de visitantes.

O Brasil montou seu pavilhão no distrito da sustentabilidade, na tentativa de contrapor as críticas à política ambiental de Bolsonaro.

A exposição universal é realizada desde 1851, com histórico ligado à inovação tecnológica e a grandes obras. Na edição de 1889, por exemplo, a França apresentou ao mundo a Torre Eiffel.

Viagem oficial

Bolsonaro desembarcou em Dubai na manhã deste sábado (13), no horário local, para o início de sua segunda visita a países árabes desde que assumiu a Presidência da República. Em 2019, ele esteve nos Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar.

Desta vez, Bolsonaro concentrará a maior parte da visita em Dubai, com uma rápida passagem por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Na terça-feira (16) ele seguirá para o Bahrein e, no dia seguinte, para o Catar.

