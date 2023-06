O Grêmio seguiu os trabalhos no domingo (18). A novidade das atividades foi a presença do zagueiro Pedro Geromel. O jogador correu no gramado e mostrou que está evoluindo na recuperação.

Geromel sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo no início da temporada de 2023. O zagueiro fez corridas leves no gramado, de tênis e sob a supervisão da equipe de fisioterapeutas do clube. O defensor precisou passar por procedimento cirúrgico.

Desde então está em recuperação, mas durante esse processo teve um edema ósseo, que atrasou seu retorno. O zagueiro ainda não conseguiu estrear na temporada.

O Grêmio entra em campo na quinta-feira (22), quando recebe o América-MG na Arena, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.