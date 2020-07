Política Em live nas redes sociais, ministro da Ciência e Tecnologia anuncia estar com o coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pontes disse que fez o teste na terça-feira (28), após sentir sintomas de gripe. Agora, ele disse que irá passar a trabalhar remotamente Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Pontes disse que fez o teste na terça-feira (28), após sentir sintomas de gripe. Agora, ele disse que irá passar a trabalhar remotamente. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou na quarta-feira (29) que foi diagnosticado com o novo coronavírus. O anúncio foi feito ao final de uma transmissão ao vivo no Facebook em que ele conversou com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Ele é o quinto ministro do governo federal a contrair a Covid-19.

Pontes disse que fez o teste na terça-feira (28), após sentir sintomas de gripe. Agora, ele disse que irá passar a trabalhar remotamente. Além disso, anunciou que irá participar dos testes da nitazoxanida, um vermífugo que o seu ministério está testando contra o coronavírus.

“Estava com sensação um pouco gripe, então fiz o exame de Covid e agora veio o resultado e deu positivo. Então, vou permanecer trabalhando em isolamento e continuar despachando normalmente em isolamento. A gente vai tratar e vai dar tudo certo. Vou até entrar nos testes da nitazoxanida, agora eu posso”, disse.

Na manhã desta quinta-feira (30), o ministério informou que “o ministro seguirá cumprindo sua agenda de forma remota e, obedecendo o período de distanciamento social para plena recuperação, retomará suas atividades presenciais em breve”.

Além de Pontes, também já tiveram diagnóstico positivo os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação) e Onyx Lorenzoni (Cidadania).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política