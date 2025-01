Grêmio Em Novo Hamburgo, Grêmio vence o Monsoon por 3 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O estreante Matías Arezo marcou dois gols. (Foto: Reprodução/IG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o Grêmio venceu o Monsoon por 3 a 0 na noite dessa quarta-feira (29). Matías Arezo brilhou na estreia e marcou dois gols, enquanto André fez o terceiro. Com o resultado, o Tricolor se consolidou na liderança do Grupo A, com 7 pontos. No próximo sábado (1º), a equipe comandada por Gustavo Quinteros encara o São Luiz, às 16h30, na Arena.

O técnico Gustavo Quinteros decidiu poupar diversos jogadores no Grêmio. Viery ganhou lugar na lateral-esquerda, o volante colombiano Gustavo Cuéllar foi escalado para estrear pelo clube e o centroavante uruguaio Matías Arezo ganhou a primeira oportunidade como titular. No Monsoon, com o volante Jhonata suspenso, Jeferson foi recuado e Diogo Sodré ganhou vaga no meio-campo. Cris Magno entrou na vaga de Batista e o argentino Tomi Montefiori passou a atuar na ponta direita.

O Monsoon mostrou coragem no apito inicial e, logo aos 20 segundos, deu seu recado. Após desarmar o estreante Cuellar, Tomi acelerou a jogada e esticou para Leandro. O atacante ex-Grêmio disparou e finalizou para as redes. Seria o primeiro dos mandantes, mas o VAR entrou em ação e flagrou impedimento na jogada. Apesar do susto, a equipe gremista equilibrou as ações rapidamente e deu uma resposta à altura.

Aos oito, Arezo finalizou para grande defesa do goleiro e, no rebote, o zagueiro Natã acertou a trave. Logo na sequência, Arezo apareceu de novo, agora em cobrança de falta, e carimbou o travessão. Com o passar do tempo, porém, o duelo foi perdendo velocidade e foi ficando mais truncado, com muita briga por espaço, de parte a parte.

Aos 35 minutos, um fato chamou atenção. Um cachorro invadiu o campo e fez com que a partida fosse paralisada por cerca de três minutos. O jogo esfriou – o que foi bom para o Grêmio. Aos 41, Grando lançou para Monsalve, que encontrou Arezo livre. O lance foi para o VAR e o juiz confirmou o gol Tricolor. Já nos acréscimos, Jeder, zagueiro do Monsoon, foi expulso por derrubar Arezo na entrada da área.

Com um jogador a mais e a vantagem no placar, o Grêmio ficou à vontade para controlar o jogo e, com naturalidade, chegou ao segundo gol. Aos 11, após bela troca de passes no meio, Edenílson recebeu de Monsalve e rolou na boa para Arezo, que, de letra, mandou para as redes. Sem esboçar reação, o Monsoon mudou seu foco para não tomar mais gols e conseguiu na maior parte do tempo. Em ritmo mais cadenciado, o Tricolor fez o tempo passar e só resolveu acelerar nos minutos finais, o que foi suficiente para construir o terceiro gol. Já nos acréscimos, o menino André recebeu de Monsalve, deslocou o goleiro Max e fechou a vitória gremista: 3 a 0.

Estreia da joia

Com apenas 16 anos, o jovem Gabriel Mec entrou em campo pelo time principal do Grêmio pela primeira vez aos 15 minutos para substituir Pepê. Agenciado por Neymar Pai, o jovem atacante do Tricolor já esteve muito próximo do Chelsea, da Inglaterra, no ano passado.

Já em campo, aos 29 minutos, por pouco Mec não marcou seu primeiro com a camisa da equipe principal do Tricolor, cara a cara com o goleiro, o jovem chutou mas o arqueiro do Monsoon segurou.

Ficha técnica

Monsoon: Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Jeferson, Diogo Sodré (Adryel) e Cris

Magno (Otávio); Montefiori (Léo Bahia), Tony Júnior (Joãozinho) e Leandro (Nicolas). Técnico: China Balbino

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Nată e Viery (Pedrinho); Cuéllar (Dodi), Pepê (Gabriel Mec), Edenilson (Nathan) e Monsalve; Aravena (André Henrique) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. VAR: Douglas Schwengber da Silva

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/em-novo-hamburgo-gremio-vence-o-monsoon-por-3-a-0-pela-terceira-rodada-do-campeonato-gaucho/

Em Novo Hamburgo, Grêmio vence o Monsoon por 3 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho

2025-01-30