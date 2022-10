Esporte Em Porto Alegre, 1ª Copa Estadual Master de Ginástica traz ex-ginastas de volta ao esporte

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Nesta primeira edição, serão 37 participantes na competição. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com os objetivos de criar uma cultura em ginástica e oportunizar a ex-ginastas formas prazerosas de lazer com retorno à atividade física, visando um envelhecimento saudável, foi criado o movimento MasterGin no Rio Grande do Sul. A iniciativa conta com encontros para a retomada e o fortalecimento de vínculos de amizade, competições, viagens e diversas outras formas de convivência.

Uma das próximas ações do MasterGin será a 1ª Copa Estadual Master de Ginástica, que acontece no dia 16 de outubro, das 14h às 18h, no ginásio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Nesta primeira edição, 37 participantes se inscreveram, com idades entre 35 e 74 anos. Serão 15 atletas na modalidade de Ginástica Artística, competindo nos aparelhos na divisão Elite (individual masculino e feminino), e 17 na divisão Master Show, com coreografias em grupo.

Entre os participantes figuram ex-ginastas com expressivo currículo em Campeonatos Pan-americanos e Mundiais, multipremiados em suas épocas de dedicação ao esporte. Também haverão apresentações em grupo de ex-ginastas do Grêmio Náutico União da década de 60 e da Ginástica Rítmica da Sogipa.

“Queremos resgatar e valorizar a experiência e a trajetória desses ex-atletas e demais praticantes, mostrando que apesar de toda a complexidade dos exercícios e acrobacias, a Ginástica Artística e Rítmica também são esportes que auxiliam na manutenção das condições físicas, afetivas e sociais”, destacou Soraia Gonçalves, professora e coordenadora-geral do movimento.

