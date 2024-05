Geral Em Porto Alegre, as doações via Pix para o enfrentamento às enchentes somam quase R$ 2 milhões

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O valor será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As doações realizadas por meio da chave Pix criada para atender vítimas da enchente em Porto Alegre somam R$ 1.974.286,50 até a tarde dessa quinta-feira (9). O valor será direcionado para programas humanitários e de auxílio para quem perdeu bens e moradias.

“Todo o dinheiro arrecadado será muito importante para quando a água baixar e as famílias começarem a voltar pra casa”, explica do secretário adjunto da Fazenda, Jonas Machado.

Até o momento, graças às doações que chegam à capital gaúcha, a prefeitura não precisou utilizar o recurso doado, possibilitando que seja investido diretamente nas necessidades das pessoas que perderam bens na enchente.

Porto Alegre conta com o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, criado pela Lei 13.640, de 2023, que possibilita a destinação de recursos aos atingidos social e economicamente por desastres e que se encontrem em situação de risco e vulnerabilidade.

Dentro o previsto, está a aquisição de bens de utilidade doméstica; estadia solidária e auxílio à retomada da atividade econômica. Os recursos excedentes podem ainda ser alocados no Fundo Municipal da Defesa Civil, garantindo uma reserva estratégica para a continuidade das ações de assistência às vítimas.

Doações

Para contribuir, basta colar o número de CNPJ 92963560000160, da prefeitura de Porto Alegre, e escolher um valor a ser doado. Qualquer quantia é aceita, independentemente do valor. É importante, antes de finalizar a doação, revisar se o beneficiário está em nome do município de Porto Alegre.

Notificações

Em outra frente, a prefeitura de Porto Alegre implantou um serviço para envio de notificações ao cidadão que reside ou trabalha no município. Digitando a opção 0 do WhatsApp do 156 – (51) 3433-0156 – e realizando o cadastro com o número do CPF, data de nascimento e CEP, o usuário poderá receber avisos de temas diversos: situações de emergência, riscos e alertas, além de assuntos de interesse público e atividades desenvolvidas pelo executivo municipal.

“Estamos trabalhando incansavelmente para prestar informações rápidas e eficientes para o cidadão de Porto Alegre. No cenário atual, esta necessidade tornou-se ainda mais essencial”, destaca Adriana Gambino, diretora de Transparência e Controladoria.

– Whatsapp do 156 – Para usar o WhatsApp, salve o número (51) 3433-0156 no seu celular e dê um “oi” no WhatsApp. Em seguida, clique na opção 0 (receber notificações da prefeitura) e faça seu cadastro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-as-doacoes-via-pix-para-o-enfrentamento-as-enchentes-somam-quase-r-2-milhoes/

Em Porto Alegre, as doações via Pix para o enfrentamento às enchentes somam quase R$ 2 milhões

2024-05-09