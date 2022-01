Porto Alegre Em Porto Alegre, Cartão Cidadão será entregue na sede da FGTAS até o fim de fevereiro

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Dos 432 mil cartões emitidos pelo programa no Estado, mais de 280 mil já foram retirados Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

As entregas do Cartão Cidadão do Devolve ICMS em Porto Alegre seguem ocorrendo no prédio da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), localizado na avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro Histórico. O horário de atendimento é das 8h às 11h, de segunda a sexta.

Inicialmente, as entregas no local terminariam nesta segunda-feira (31), mas foram ampliadas até o dia 28 de fevereiro. Até o momento, dos 432 mil cartões emitidos pelo programa no Estado, 283 mil já foram retirados pelos beneficiários, totalizando 65% de entregas concluídas.

Têm direito ao programa as famílias cadastradas no CadÚnico que recebem o Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) ou com filhos matriculados no ensino médio. Para retirar o cartão, é preciso portar documento de identificação oficial com foto e número do CPF, além de estar usando máscara.

No interior do RS, a retirada do cartão ocorre em agências do Banrisul. Com o cartão, cerca de 432 mil famílias gaúchas terão devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS, além de R$ 150 por mês pelo programa Todo Jovem na Escola.

