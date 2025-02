Porto Alegre Em Porto Alegre, guias de pagamento do IPTU já estão disponíveis

18 de fevereiro de 2025

O tributo pode ser pago em até dez vezes, sem juros.

Com vencimento em 10 de março, a primeira guia para o pagamento parcelado do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2025 já está disponível. O tributo pode ser quitado em até dez vezes, sem juros – é necessário que o valor seja depositado até a data-limite. No site prefeitura.poa.br também está disponível o boleto para quem optar pela cota única.

O documento está disponível no site prefeitura.poa.br/iptu (“Emitir Guia”) ou por meio do aplicativo whatsapp. Nessa segunda modalidade, deve ser enviada mensagem para (51) 3433-0156 e, selecionando-se no atendimento automático a opção “IPTU 2025” – depois basta seguir as instruções para se obter a guia de forma instantânea.

Em ambos os canais, é preciso informar o CPF do proprietário e o número de inscrição do imóvel. Quem não souber o registro, pode consulta-la nos mesmos canais.

Uma das formas recomendadas pela Secretaria Municipal da Fazenda para não perder a data é cadastrar o débito automático. Para isso, o contribuinte deve acessar o site do IPTU e clicar no link correspondente ao cadastro bancário.

Com o número da inscrição do imóvel é possível acessar o documento que contém a autorização de débito, que pode ser entregue fisicamente no banco ou utilizada para gerar o código no aplicativo da conta, conforme as diretrizes de cada instituição financeira.

Quem já utilizou o débito em conta em anos anteriores e não cancelou a cobrança não precisa realizar o cadastro novamente. É necessário, ainda, acompanhar o primeiro débito na conta para ter certeza da efetivação do cadastro.

Caso o pagamento não seja realizado até 10 de março, o contribuinte perde o direito ao parcelamento sem juros. Neste caso, os juros de mora de um novo parcelamento realizado até o dia 31 de março será de 2%. Após esta data, a multa de mora passa a 10% e, pelo menos, 1% de juros ao mês.

Atendimento presencial

Para atendimento especializado pela equipe da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), o contribuinte deve procurar a Coordenação de Atendimento ao Contribuinte (CAC), na rua Siqueira Campos nº 1.300 (Centro Histórico), térreo, de segunda a sexta-feira (9h-16h). Outras unidades também prestam esse serviço, nos seguintes endereços:

– Tudo Fácil Centro: avenida Júlio de Castilhos nº 235 (terceiro andar do Pop Center/”Camelódromo”). Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.

– Tudo Fácil Zona Norte: avenida Assis Brasil nº 2.611 (terceiro andar do Bourbon Wallig). Segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

– Tudo Fácil Zona Sul: avenida Wenceslau Escobar nº 2.666. Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

– Centro de Referência do Idoso: avenida João Pessoa nº 1.105. Segunda a sexta-feira, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min.

– Subprefeituras: o contribuinte também pode retirar a guia presencialmente em uma das subprefeituras de Porto Alegre, distribuídas em diversas regiões. As respectivas localizações são informadas em prefeitura.poa.br.

