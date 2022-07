Porto Alegre Em Porto Alegre, revitalização do viaduto da José de Alencar será entregue neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Adotado por duas empresas, local passou por quatro meses de serviços. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado na confluência das avenidas Borges de Medeiros, José de Alencar, Praia de Belas e Padre Cacique), em Porto Alegre, o viaduto Dom Pedro I será reinaugurado neste sábado (9), após quatro meses de obras de revitalização. A iniciativa inclui iluminação geral com lâmpadas LED, paisagismo, pintura dos pilares e painéis grafitados com imagens da fauna e flora gaúchas.

A iniciativa contou com a parceria entre prefeitura e as empresas lancheria Meki Aurio e Churrasquinho D’Gato, que apresentaram proposta de adoção dos espaços sob a estrutura, também conhecida pelos porto-alegrenses mais antigos como “Viaduto da Marli”.

Os comerciantes agora dispõem de contêineres adaptados com deques de madeira, incluindo cadeiras, mesas e banheiros para clientes. A adoção tem validade por um prazo de cinco anos (renováveis por igual período), tendo como contrapartida a permissão de uso comercial do local.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) limpou o viaduto e realizou pequenos reparos antes de iniciar a revitalização, em março. Também foram providenciadas finalizações e acabamentos com verniz anti-pichação .

“O viaduto Dom Pedro I vai ficar ainda mais atrativo para os frequentadores, principalmente em dias de eventos e jogos”, ressalta o titular da SMSUrb, Marcos Felipi Garcia. “Além disso, junto com a Secretaria Municipal de Parcerias [SMP], já recuperamos a Elevada da Conceição e o Viaduto Tiradentes. E estamos atuando também no viaduto do Brooklyn.”

Para o secretário-adjunto de Parcerias, Jorge Murgas, esse tipo de ação conjunta é fundamental para garantir o bom aproveitamento de espaços públicos pela sociedade. “A SMP tem buscado acelerar as parcerias entre a iniciativa privada, poder público e sociedade, em busca de uma cidade mais bem cuidada e melhor para se viver.”

Centro Histórico

No Centro Histórico, nesta segunda-feira (11) a obra do chamado “Quadrilátero” avança entre as ruas Marechal Floriano e Vigário José Inácio, onde serão instaladas placas de sinalização, isolamento de áreas, retirada de camada asfáltica e remoção de pavimento.

As obras farão com que 15 linhas de ônibus que partiam da Praça Parobé (junto ao Mercado Público) tenham os seus terminais deslocados. Conforme a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), os trabalhos prosseguem dentro do cronograma previsto mas podem sofrer alterações em caso de chuva.

Para o Trecho 1 (Otávio Rocha), estão previstos a colocação de meio-fio e paralelepípedo e colocação e compactação de base. Já no Trecho 2, o serviço prevê remoção de subleito contaminado para bota fora; colocação de base de subleito e compactação e colocação de meio-fio.

O primeiro trecho do Quadrilátero, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Doutor Flores, entrou no roteiro dia 13 de junho.

Nessa etapa foram realizados diversos serviços, como isolamento de áreas, remoção de paralelepípedos e meio-fio, escavação e remoção de solo, remoção de meio-fio e paralelepípedos do Trecho 2 da rua Otávio Rocha, recebimento de brita graduada e compactação com rolo no Trecho 1, instalação de rede elétrica provisória e colocação de novos contêineres.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre