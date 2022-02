Porto Alegre Em Porto Alegre, transporte público é reforçado para o vestibular da UFRGS neste sábado e domingo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

O reforço irá ocorrer nos locais de maior concentração de vestibulandos. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Reforço contempla locais de provas com previsão de maior movimento de candidatos. (Foto: Divulgação/Trensurb/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) programou para este sábado (12 ) e domingo a ampliação do serviço de transporte público para atender aos candidatos que participam do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O reforço contempla locais de provas com previsão de maior movimento de candidatos.

Para o campus Agronomia (Zona Leste), durante as duas tardes e noites serão colocados mais ônibus nas linhas 343, 353 e T-8, além da ativação da D-43 e T-10, resultando em mais 43 viagens no fim de semana. Outra medida é o reforço da linha 286 e o atendimento pela linha A-375 dentro do Campus no domingo (meio-dia, 13h10min, 14h20min, 17h55min, 19h05min e 20h20min.

Nas demais localidades com maior fluxo esperado de vestibulandos estão programados acréscimos de coletivos nas linhas T-9 e atendimento pela linha 520.3 (Colégio Bom Conselho), T-4 (São Judas Tadeu), T-5 (Colégio Militar) e 263, 263.1 ou 263.2 (UniRitter).

No que se refere ao campus da Fapa (Zona Norte), foi definido aumento de uma viagem na linha 656, no sentido Centro-Bairro (13h15min de sábado e 13h de domingo), além do atendimento pelas linhas 494.4, 495.1 e T-10.

Os outros endereços são contemplados por linhas regulares em eixos próximos. Agentes de fiscalização de trânsito e transporte da EPTC estarão presentes nas imediações dos locais do concurso – principalmente nos pontos de maior concentração de estudantes – orientando condutores e pedestres, bem como agilizando a circulação de veículos.

Prova começa às 15h

Os portões estarão abertos desde as 14h30min e sugere-se a chegada com antecedência aos locais dos testes, que podem ser conferidos no site www.ufrgs.br. A tempo máximo para realização dos exames é de cinco horas e meia, sendo que ninguém pode deixar a sala antes de duas horas.

– Sábado: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação.

– Domingo: Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química.

Os gabaritos serão divulgados a partir das 9h de domingo e de segunda-feira (14) em ufrgs.br. Será possível acessar a folha de respostas no Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Já o listão de classificados tem divulgação prevista para 25 de fevereiro.

Início do ano letivo

Vale lembrar que no dia 28 de janeiro a UFRGS determinou o adiamento, para 7 de março, do retorno às atividades presenciais na instituição. A medida acompanha diretrizes a serem observadas para retorno gradual e outros protocolos definidos pelo comitê da Universidade encarregado de assuntos relativos à prevenção do contágio por coronavírus.

Essa é a segunda vez que a UFRGS posterga a data de retomada. Anteriormente, haviam sido estabelecidas os dias 17 de janeiro, depois 7 de fevereiro, mas o agravamento dos indicadores relativos à pandemia no Rio Grande do Sul (em meio à explosão de casos associados à variante ômicron) motivou a mudança nos planos.

(Marcello Campos)

