Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Secretária da Saúde e ex-deputado participaram, no Palácio Piratini, do ato de adesão de Leite ao Redome Secretária da Saúde e ex-deputado participaram, no Palácio Piratini, do ato de adesão de Leite ao Redome. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Para marcar a Semana de Mobilização Nacional Para Doação de Medula Óssea, que ocorre até o dia 21 deste mês, o governador Eduardo Leite se cadastrou, na manhã desta quarta-feira (16), no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

“Muitas vidas dependem da possibilidade de encontrar um doador compatível para o transplante de medula. Por isso, hoje, o cidadão Eduardo Leite toma essa medida de fazer o cadastramento neste banco de dados para doadores voluntários de medula óssea. Peço a todos aqueles que também puderem fazer, que o façam, que se apresentem, deem sua colaboração e que ajudem a salvar vidas”, disse Leite.

A secretária da Saúde do RS, Arita Bergmann, ressaltou a necessidade de falar do assunto, a fim de disseminar a informação. “Temos hoje 183 pessoas com doenças como leucemia aguardando um doador compatível de medula óssea para transplante”, afirmou a secretária.

Para se cadastrar no Redome, basta ir a um dos oito hemocentros da rede estadual, doar 5 ml de sangue e preencher corretamente os dados cadastrais. Caso seja atestada a compatibilidade para a doação de medula óssea com um paciente que precise de transplante, a pessoa será chamada para, de fato, realizar a doação.

Arita destacou também a importância de manter as informações pessoais atualizadas no banco de dados, por meio do site redome.inca.gov.br ou presencialmente, em qualquer hemocentro da rede estadual.

De acordo com o presidente do Instituto Pietro e ex-deputado federal Beto Albuquerque, há 78 doenças passíveis de cura por meio de transplante de medula óssea.

O Brasil tem mais de 5,2 milhões de doadores cadastrados, e o Rio Grande do Sul, 359,7 mil. Para ser doador, a pessoa precisa ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde.

