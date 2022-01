Rio Grande do Sul Emissão on-line de autorizações especiais de trânsito estará disponível a partir deste domingo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Novo sistema reduz em quatro vezes tempo de espera para transportadores. Foto: Daer/Divulgação

O novo sistema de solicitação de autorização especial de trânsito (AET) do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) entra em vigor no domingo (16). O requerimento passa a ser on-line, por meio do endereço daer.rs.gov.br/sistemas-daer.

Com a novidade, os processos administrativos (Proas) serão eliminados e o próprio transportador terá autonomia para imprimir a documentação.

“Será tudo digital, o que possibilita entregarmos a AET uma semana após o pedido, e não mais em um mês, como nos anos anteriores”, comemora o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “É um processo que confere mais agilidade e reduz a burocracia nesse serviço essencial para o transporte rodoviário.”

A novidade foi desenvolvida em 2021 pelas superintendências de Transportes de Cargas (STC) e de Tecnologia da Informação (STI) do Daer, sem ônus para o Estado. De acordo com o diretor de Operação Rodoviária, Sandro Vaz dos Santos, o transportador não precisará mais se deslocar até a autarquia para encaminhar a documentação.

“Toda a emissão das autorizações de circulação ficará concentrada na sede do departamento, em Porto Alegre. O sistema garante que os servidores recebam as informações livres de erros e inconsistências, garantindo a eficiência e rapidez do trabalho”, detalha Santos. “Com isso, acabamos beneficiando quem necessita da documentação para realizar o transporte, especialmente os caminhões com cargas-vivas, especiais e de grandes dimensões.”

A superintendente da STC, Diná Fernandes, uma das idealizadoras do sistema, alerta que os processos físicos não serão mais executados. “Apenas daremos continuidade aos que já estão em andamento”, complementa. “Novos ajustes poderão ser feitos para tornar esse serviço ainda melhor aos usuários.”

