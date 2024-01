Inter Com time reserva, Inter empata fora de casa com o São Luiz pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Foto: Ricardo Duarte/Inter

Fora de casa, o Inter empatou em 0 a 0 com o São Luiz, em Ijuí, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado obtido nessa quarta-feira (24), a equipe comandada por Eduardo Coudet ficou na quinta colocação da tabela, com 4 pontos. O próximo duelo do Colorado no torneio estadual será neste sábado (27) contra o Ypiranga, no Beira-Rio.

A atuação discreta de parte a parte refletiu em um jogo pobre tecnicamente. O Inter encontrou muitas dificuldades para impor seu ritmo de jogo no primeiro tempo.

Jogo

Pedro Henrique até tentou tirar o zero do placar logo nos primeiros minutos, mas o chute saiu completamente torto e sem perigo para o adversário. Já o São Luiz aproveitou o desentrosamento do Colorado para criar boas oportunidades.

Antes dos 10 minutos, Diogo Sodré, da entrada da área, bateu para a fora. Na sequência, Sodré, novamente, apareceu livre dentro da área e, de frente para Anthoni, cabeceou para fora. Ainda na primeira etapa, Ramires também desperdiçou a chance de abrir o placar ao furar dentro da pequena área.

O intervalo fez bem ao Inter que retornou equilibrando as ações. O zagueiro Robert Renan só não colocou o time de Porto Alegre na frente porque chegou um pouco atrasado após cabeçada de Vitão. Depois foi a vez do atacante Wanderson exigir boa defesa de Raul em finalização de fora da área.

Apesar de ter melhorado em relação ao primeiro tempo, o Colorado continuou errando muitos passes e viu Luiz Adriano desperdiçar uma chance incrível nos acréscimos. Aos 45 minutos, a defesa do São Luiz cortou parcialmente o lateral cobrado em direção à área. O argentino Bustos pegou o rebote e bateu cruzado. A bola foi em direção ao atacante Luiz Adriano. Sem goleiro, a bola bateu em seu tornozelo e foi para fora, dando números finais ao jogo.

Ficha técnica

– São Luiz: Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Mário Duarte; Lucas Hulk, Ramires (Airton), Gabriel Davis (Felipe Baiano), Diogo Sodré e Guilherme Dal Pian (Vini Peixoto); Gabriel Morbeck (Yan Philippe). Técnico: Alessandro Telles.

– Inter: Anthoni; Hugo Mallo, Igor Gomes (Vitão), Robert Renan e Carlos De Pena; Rômulo, Gustavo Campanharo (Bustos) e Hyoran (Wanderson); Gabriel Barros (Bruno Henrique), Luiz Adriano e Pedro Henrique (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Anderson Daronco. Assistentes : Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. Assistente 2: Jose Eduardo Calza.

