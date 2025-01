Rio Grande do Sul Empossados o prefeito, vice-prefeito e vereadores de Passo Fundo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Solenidade foi realizada na sede do Legislativo municipal. (Foto: Michel Sanderi/PMPF)

O início do ano em Passo Fundo (Norte gaúcho) foi marcado pela posse do prefeito reeleito Pedro Almeida (PSD) e de seu vice, Volnei Ceolin (MDB), além de secretários municipais. Também assumiram os cargos os 21 integrantes da Câmara de Vereadores, para o exercício da 19ª legislatura na cidade que abriga mais de 206 mil habitantes.

Em sua manifestação, Almeida disse que serão quatro anos “de muita entrega à comunidade, que merece o melhor”, aprimorando os serviços públicos:

“Agradeço a todos os prefeitos que me antecederam, que, a seu tempo, contribuíram para a cidade vitoriosa que temos hoje. É uma honra ocupar tão distinto cargo e com tanta responsabilidade. Eu me comprometo a ser o melhor possível dentro do período que estiver à frente do nosso município”, iniciou, ao mencionar a Câmara Municipal.

“Que possamos ter uma relação cada vez mais republicana, respeitosa e madura, para que a gente avance rapidamente em temas que precisamos avançar”, prosseguiu.

O vice, Volnei Ceolin, complementou com a ênfase de que trabalhará pelo “melhor da cidade, da comunidade, para fazer a diferença, ao lado do prefeito”. Segundo ele, que fez carreira na Brigada Militar, “é um privilégio continuar servindo Passo Fundo, agora em outra frente”.

A cerimônia, no Plenário Sete de Agosto, foi conduzida pelo novo presidente da Câmara, Giordani Krug (PSD). Os novos mandatários prestaram seu juramento individual, prometendo “observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato conferido e trabalhar pelo progresso do município de Passo Fundo e pelo bem-estar do povo”. A sessão foi conduzida pelo vereador Nharam Carvalho (União Brasil), por ser o parlamentar mais idoso da casa, conforme determina o Regimento Interno da Câmara.

Foram empossados os vereadores Ada Cristina Munaretto (PL), Cícero Martins (PSD), Cláudio Luiz Rufa Soldá (Progressistas), Diego Milani (PL), Edgar Gomes (PSDB), Edson Nascimento (Progressistas), Eva Valéria Lorenzato (PT), Evandro Meireles (PSDB), Felipe Manfroi (PSD), Gilmar Fuga Jr. (PSB), Giordani Krug (PSD), Iriel Sachet (Podemos), João Pedro Nunes (MDB), Luizinho Valendorf (PSDB), Marina Bernardes (PT), Nharam Carvalho (União Brasil), Rafael Colussi (União Brasil), Regina Costa dos Santos (PDT), Renato Orlando Tiecher (PL), Ronaldo Rosa (PSD), Rubens Astolfi (PSD).

Mesa Diretora

Após o encerramento da Sessão de posse, os vereadores se reuniram no Plenarinho para a eleição da Mesa Diretora para os próximos dois anos, 2025 e 2026, durante Sessão Extraordinária presidida por Nharam Carvalho.

Para o primeiro ano da Legislatura, com apenas uma chapa inscrita, a eleição definiu os vereadores Gio Krug (PSD) como presidente; Rafael Colussi (União Brasil), como vice-presidente, João Pedro Nunes (MDB), como 1º secretário; Ada Munaretto (PL), para o cargo de 2ª secretária; Edson Nascimento (PP), para 3º secretário; e Edgar Gomes (PSDB), para 4º secretário.

Em discurso na tribuna, mencionando os integrantes da Mesa, o novo presidente da Câmara de Vereadores para 2025 garantiu que a gestão será pautada pelo trabalho conjunto. “Acredito que o coletivo tem muito mais força do que o individual. Será um período de muito trabalho sério e comprometimento com a verdade”, resumiu, ao ressaltar que “o gabinete da presidência estará sempre aberto”.

Para 2026 – também com uma chapa inscrita – foi eleito presidente da Câmara o vereador Luizinho Valendorf (PSDB); vice-presidente, Edson Nascimento (PP); 1º secretário, Felipe Manfroi (PSD); 2º secretário, Gilmar Fuga (PSB); 3º secretário, Rafael Colussi (União Brasil); 4º secretário, Iriel Sachet (Podemos).

Na mesma tarde, Rubens Astolfi apresentou um requerimento para se licenciar do cargo de vereador. A convite do prefeito Pedro Almeida, ele assume a Secretaria de Obras do município. Como o primeiro suplente, Gilberto Bellaver, também liderará uma secretaria municipal (Esportes), a cadeira na Câmara passa a ser ocupada por Douglas Pereto, segundo suplente do PSD.

(Marcello Campos)

