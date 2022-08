Geral Empresa brasileira Embraer apresentará sua aeronave C-390 Millennium em show aéreo na Áustria

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

O C-390 Millennium representa a nova geração de aeronaves multimissão de transporte militar. (Foto: Divulgação/Embraer)

A Embraer, com sede em São José dos Campos, apresentará a aeronave multimissão C-390 Millennium pela primeira vez no maior show aéreo da Áustria, o Air Power, nos dias 2 e 3 de setembro em Zeltweg.

Durante o evento, a Embraer também irá divulgar seu portfólio para os mercados de defesa e segurança, cujos produtos estão presente em mais de 60 países.

O Air Power é considerado o maior show aéreo da Europa. Trata-se de um show de desempenho militar, além de demonstrações da Força Aérea Austríaca, Flying Bulls e esquadrões acrobáticos militares internacionais e participantes do campo da aviação civil.

É uma mostra estática de expositores civis das áreas da indústria da aviação, pesquisa e educação, e um extenso evento de apoio no local do aeródromo, incluindo o Museu da Aviação Militar.

Nova geração

O C-390 Millennium e sua configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, são a nova geração de aeronaves multimissão de transporte militar.

A aeronave oferece alta mobilidade e capacidade de carga, rápida reconfiguração, alta disponibilidade, conforto aprimorado e segurança de voo, bem como gerenciamento otimizado de custos operacionais reduzidos ao longo de seu ciclo de vida, tudo em uma única plataforma.

Segundo a Embraer, o KC-390 Millennium tem comprovado sua capacidade, confiabilidade e desempenho desde a primeira entrega à Força Aérea Brasileira (FAB).

A atual frota de KC-390 da FAB é composta por cinco unidades e já ultrapassou 5 mil horas de voo em operação, com uma taxa de 97% de conclusão de missão, demonstrando excelente disponibilidade e produtividade em sua categoria.

As Forças Armadas de Portugal e as Forças de Defesa da Hungria irão iniciar as operações com o K-390 em 2023 e 2024, respectivamente.

Tanto a frota portuguesa quanto a húngara serão configuradas para realizar o reabastecimento aéreo e serem totalmente compatíveis com as operações da OTAN, não apenas em termos de hardware, mas também em aviônica e comunicações.

A frota das Forças de Defesa da Hungria será a primeira do mundo a contar com a configuração de uma Unidade de Terapia Intensiva, característica essencial para a realização de missões humanitárias.

Em junho, o Ministério da Defesa da Holanda anunciou a seleção de uma frota composta por cinco aeronaves C-390 Millennium, destacando seu desempenho e a produção operacional, para substituir sua atual frota de C-130 Hercules.

