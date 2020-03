Acontece Empresa de mobilidade urbana doa 20 mil corridas para apoiar no combate ao Covid-19 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Ivo Gonçalves/PMPA)

A capital gaúcha é a primeira na região Sul a ser beneficiada pelo fundo de R$ 4 milhões criado pela empresa para o país. A 99, empresa de mobilidade urbana, anunciou nesta quarta-feira (25), mais uma iniciativa para apoiar os governos no combate à pandemia. A empresa disponibilizará 20 mil corridas pela plataforma para a Prefeitura de Porto Alegre, via Secretaria Municipal de Saúde, para ajudar nas ações de controle ao novo coronavírus na cidade.

As regras para uso dos cupons serão definidas pelas autoridades locais e a parceria determina que as corridas não estejam associadas a atividades que coloquem em risco a saúde e segurança dos motoristas parceiros. Com esta iniciativa, a plataforma contribui ainda para a geração de renda dos condutores que seguem trabalhando.

“Nesse momento delicado, em que toda a sociedade se une para lutar contra o novo coronavírus, a 99 não podia deixar de colaborar. A parceria faz parte de uma iniciativa nacional para doar corridas aos municípios, colaborar no transporte de profissionais de funções essenciais e ajudar a manter a renda de nossos parceiros”, afirma a gerente de operações da 99 em Porto Alegre, Clarissa Brasil.

“A medida possibilitará o deslocamento de profissionais para a imunização de idosos em suas casas. Com isso evitaremos a circulação de pessoas de grupos de risco pela cidade, dando mais segurança”, afirma o secretário municipal de saúde, Pablo Stürmer.

