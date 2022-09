Geral Empresa Gaúcha de Rodovias alerta motoristas que circulam pela Serra Gaúcha para obras na estrada que liga Canela ao Parque do Caracol e da Florybal

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Equipes técnicas retomaram as operações na rodovia, entre os quilômetros zero e três. (Foto: Raphael Nunes)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta os motoristas que circulam pela Serra Gaúcha para as obras de manutenção asfáltica na ERS-466, estrada que liga o perímetro urbano de Canela ao Parque do Caracol e da Florybal, entre outras atrações turísticas da região.

Na última semana, as equipes técnicas retomaram as operações na rodovia, entre os quilômetros zero e três. No momento, está sendo executada a fresagem da pista – trabalho que antecede a colocação de uma nova camada de pavimento na via.

Com a presença de máquinas e trabalhadores no segmento, a EGR alerta os usuários para possíveis paralisações no trecho rodoviário e reforça o pedido para que os motoristas dirijam com cuidado, respeitando os limites de velocidade e as sinalizações da estrada.

ERS-330

Em outra frente, a pavimentação da ERS-330, entre os distritos de São Bento, em Carazinho, e de Tesouras, em Chapada, produzirá benefícios para a população e melhorará as condições de transporte para os produtores rurais da região. O governador Ranolfo Vieira Júnior assinou a ordem de início das obras na sexta-feira (9), em Carazinho.

Na primeira fase da obra, com previsão de conclusão até o fim do ano, serão destinados R$ 12 milhões de recursos do Estado para a pavimentação de 10 quilômetros. No total, o projeto prevê 26 quilômetros e investimento de cerca de R$ 40 milhões. A execução completa deve ser concluída até o final de 2023.

O governador destacou a obra como uma demanda antiga da comunidade local. “Hoje ela começa a se concretizar. Os R$ 12 milhões estão assegurados para este ano e o restante tem previsão no orçamento de 2023, para que ela seja concluída. É uma obra que vai beneficiar a comunidade local e qualificar o escoamento da produção agrícola da região”, destacou Ranolfo.

A primeira fase da obra será dividida em duas frentes, sendo oito quilômetros partindo do distrito de São Bento e dois quilômetros no contorno do distrito de Tesouras. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) fiscalizará a execução.

A definição da extensão e do investimento para essa primeira etapa foi estabelecida a partir da capacidade técnica da empresa que executará a obra, conforme o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza. “Temos expectativa de que possa ir além”, disse.

Também estiveram presentes no ato de assinatura o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e os prefeitos de Carazinho, Milton Schmitz, e de Chapada, Gelson Scherer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral