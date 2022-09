Geral ID Jovem: Saiba como emitir o documento que garante viagens gratuitas e meia-entrada em eventos

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Benefício é válido para qualquer jovem de baixa renda, estudante ou não, na faixa etária de 15 a 29 anos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Jovens de 15 a 29 anos podem obter o documento Identidade Jovem (ID Jovem), que permite o acesso a benefícios como viagens gratuitas e meia-entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos. Os interessados precisam ser pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos e ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O ID Jovem contempla duas vagas gratuitas e duas com 50% de desconto no transporte interestadual, por veículo, embarcação ou comboio ferroviário na categoria convencional; desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos artístico-culturais e esportivos; e, ainda, isenção do pagamento de taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil.

Para a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), a Identidade Jovem é um documento validador de direitos dos jovens de baixa renda, garantidos na Lei nº 12.852/13 (Estatuto da Juventude) e regulamentados pelo Decreto nº 8.537/15.

Etapas para a emissão

1 – Cadastro

O jovem deve conferir se possui o Número de Identificação Social (NIS). Há diferentes maneiras de descobrir: acessando o endereço eletrônico do CadÚnico, o aplicativo Meu CadÚnico, o Cartão Cidadão, o extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Carteira de Trabalho ou o telefone 0800 707 2003.

Caso não tenha o NIS ou não esteja com o CadÚnico atualizado há pelo menos 24 meses, é preciso ir até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da residência. O Cras poderá solicitar comprovantes de renda e domicílio e documentos oficiais.

2- Emitir a ID Jovem

Com o NIS, o jovem poderá gerar a Identidade Jovem pelo aplicativo ID Jovem, disponível para os sistemas Android e IOS, ou pelo endereço eletrônico do ID Jovem, informando os seguintes dados:

· Número de Identificação Social – NIS;

· Nome completo;

· Data de nascimento;

· Nome completo da mãe.

Caso não consiga emitir a ID Jovem, basta entrar em contato com a equipe de atendimento no Fale Conosco ID Jovem, que poderá ser acessado no site e no aplicativo.

