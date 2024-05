Rio Grande do Sul Mais estradas no Rio Grande do Sul já estão liberadas

Dois trechos permanecem totalmente bloqueados por haver danos estruturais. Foto: EGR Dois trechos permanecem totalmente bloqueados por haver danos estruturais. (Foto: EGR) Foto: EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberou a maioria dos pontos de estradas com bloqueio devido a deslizamentos provocados pelas intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Dois trechos permanecem totalmente interrompidos. O primeiro está localizado no km 75 da ERS-130, entre Lajeado e Encantado, onde a ponte sobre o Rio Forqueta desabou; o outro fica no km 80 da ERS-129, em Muçum, onde a pista desmoronou.

Para esses casos, a EGR já anunciou a execução de um plano de ação emergencial para a recuperação desses pontos impactados.

Após a avaliação e o levantamento detalhado, a equipe técnica da EGR está trabalhando na preparação da licitação para contratar empresa que reconstruirá a nova ponte, com previsão de conclusão em oito meses. “Para isso, a EGR buscará soluções que priorizem a agilidade na construção e o pronto restabelecimento das condições de trafegabilidade, dada a importância para a região e o Estado”, explicou o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr.

Além da ponte sobre o Rio Forqueta, a EGR também está coordenando a licitação para contratar uma empresa que reconstruirá a pista totalmente rompida no km 88 da ERS-129, em Muçum. “O foco da EGR é restabelecer os segmentos afetados, garantindo a segurança e a mobilidade da população”, completou Vanacôr.

Rodovias liberadas

ERS-129, entre Encantado e Guaporé

Tráfego liberado para veículos no km 96, em Vespasiano Correa, devido à queda de barreira.

Tráfego liberado para veículos no km 96, em Vespasiano Correa, devido à queda de barreira. ERS-115, entre Gramado e Taquara

Tráfego liberado para veículos no sistema pare e siga na ERS-115, km 25, em Três Coroas, devido à ruptura no pavimento. Toda a ERS-115, entre Taquara e Gramado, está liberada.

Tráfego liberado para veículos no sistema pare e siga na ERS-115, km 25, em Três Coroas, devido à ruptura no pavimento. Toda a ERS-115, entre Taquara e Gramado, está liberada. ERS-235, entre Nova Petrópolis e Canela

Tráfego liberado na ERS-235, no sábado (04), com controle de fluxo no km 05, em Nova Petrópolis.

Tráfego liberado na ERS-235, no sábado (04), com controle de fluxo no km 05, em Nova Petrópolis. ERS-020, entre Três Coroas e São Francisco de Paula

Tráfego liberado, com estreitamento de pista na ERS-020, km 80, em São Francisco de Paula.

Tráfego liberado, com estreitamento de pista na ERS-020, km 80, em São Francisco de Paula. RSC-453, Entre Garibaldi e Estrela

Tráfego liberado com restrição de fluxo no km 75 da RSC-453, em Boa Vista do Sul.

Tráfego liberado com restrição de fluxo no km 75 da RSC-453, em Boa Vista do Sul. RS-128, entre Teutônia e Fazenda Vila Nova

Tráfego liberado sem restrição de fluxo na ERS-128, em Teutônia.

Tráfego liberado sem restrição de fluxo na ERS-128, em Teutônia. SC-453, entre Lajeado e Venâncio Aires

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-453, entre Lajeado e Venâncio Aires.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-453, entre Lajeado e Venâncio Aires. ERS-040, entre Viamão e Balneário Pinhal

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-040, entre Viamão e Balneário Pinhal.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-040, entre Viamão e Balneário Pinhal. ERS-784, da ERS-040 a Cidreira

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-784, da ERS-040 a Cidreira.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-784, da ERS-040 a Cidreira. ERS-239, entre Novo Hamburgo e Riozinho

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-239, entre Novo Hamburgo e Riozinho.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-239, entre Novo Hamburgo e Riozinho. ERS-235, entre Gramado e São Francisco de Paula

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-235 entre Gramado e São Francisco de Paula.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-235 entre Gramado e São Francisco de Paula. ERS-474, BR 290 até a ERS-239 em Rolante

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-474, da BR 290 até a ERS-239 em Rolante.

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-474, da BR 290 até a ERS-239 em Rolante. ERS-135, entre Passo Fundo e Erechim

Tráfego sem restrição de fluxo na ERS-135, entre Passo Fundo e Erechim.

