Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Publicação destaca os estudos e metodologias aplicados pelo Robô ISA, desenvolvido pela Qualis. Foto: Ana Júlia da Silva Foto: Ana Júlia da Silva

O médico gaúcho Rodrigo Pires dos Santos, nome à frente da Qualis, empresa referência em tecnologia e infectologia, teve um artigo publicado na “New England Journal of Medicine Catalyst – Innovations in Care Delivery”, revista mais conceituada do mundo em publicações de artigos e pesquisas médicas.

O artigo “Using Machine Learning to Reduce Burden on Infection Control Staff” usa algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar e classificar pacientes que apresentaram uma infecção hospitalar, junto a estudos, metodologias aplicadas e ao Robô ISA, desenvolvido pela Qualis. Em uma parceria com o Instituto de Pesquisa do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, a Qualis iniciou seu desenvolvimento em outubro de 2018, com a equipe de controle de infecção hospitalar do hospital, sendo finalizado em dezembro de 2021.

O Robô ISA foi criado para possibilitar a otimização de tempo ao paciente. Além de ser um modelo preciso, que busca 100% dos prontuários dos pacientes, ele reduz o trabalho manual da busca ativa. Em atividade desde janeiro de 2022, os dados coletados pelo ISA demonstram uma redução de 36 vezes no tempo para a busca ativa de infecções. De acordo com a diretoria do hospital, nos primeiros meses de uso, já foram identificadas infecções com 98% de exatidão em testes, além da capacidade de 99,7% de confirmar uma não infecção.

Natural de Santa Maria, Rodrigo Pires é médico infectologista e internista, doutor em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), médico do Controle de Infecção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e professor do Programa de Pós-Graduação da Fundação Universidade de Cardiologia. Também foi consultor da Anvisa para medicamentos em 2005.

Link da publicação do artigo: https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.22.0071

