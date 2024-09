Tecnologia Empresa Meta é multada em 102 milhões de dólares na União Europeia por armazenar senhas indevidamente

Dados foram guardados sem criptografia adequada. Punição foi da agência regulatória irlandesa, que tem a competência na UE para este caso.

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda multou a filial irlandesa da Meta em € 91 milhões (US$ 102 milhões) após uma investigação sobre o armazenamento de senhas pela empresa, segundo um comunicado do regulador.

Isso segue uma investigação iniciada em abril de 2019, depois que a proprietária do Facebook informou à DPC (Comissão de Proteção de Dados) que havia armazenado inadvertidamente certas senhas de usuários de redes sociais em “texto simples” em seus sistemas internos, sem proteção criptográfica ou encriptação.

Essa multa se soma a uma recorde de € 1,2 bilhão (US$ 1,3 bilhão) aplicada no ano passado pela União Europeia (UE), quando a comissão acusou a empresa de enviar dados de usuários para os Estados Unidos.

As multas fazem parte de uma repressão mais ampla da UE às grandes empresas de tecnologia, na qual o regulador irlandês desempenha um papel importante como principal autoridade de privacidade para algumas das maiores empresas de tecnologia com sede na UE.

A decisão da DPC inclui quatro constatações de violação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR em sua sigla em inglês) relacionadas a vazamentos de dados pessoais e à falta de garantia da segurança adequada das senhas dos usuários.

A empresa encontrou o problema como parte de uma revisão de segurança em 2019, disse um porta-voz da Meta em um e-mail enviado à Bloomberg.

“Tomamos medidas imediatas para corrigir esse erro e não há evidências de que essas senhas tenham sido abusadas ou acessadas de forma inadequada. Informamos proativamente esse problema ao nosso regulador principal, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, e cooperamos construtivamente com eles ao longo dessa investigação”, disse o porta-voz.

“É amplamente aceito que as senhas de usuários não devem ser armazenadas em texto simples, considerando os riscos de abuso decorrentes do acesso a esses dados”, disse o vice-comissário da DPC, Graham Doyle, no comunicado.

A comissão publicará a decisão completa e outras informações relacionadas em breve, acrescentou o comunicado de sexta-feira (27).

Política

Em janeiro de 2021, após os manifestantes pró-Trump invadirem o Capitólio dos EUA, Mark Zuckerberg anunciou uma nova prioridade para a Meta: reduzir a quantidade de conteúdo político nos aplicativos da empresa, incluindo Facebook e Instagram.

À medida que os EUA se aproximam das eleições de novembro, o plano de Zuckerberg parece estar funcionando.

No Facebook, Instagram e Threads, o conteúdo político é menos destacado. As configurações dos aplicativos foram automaticamente ajustadas para despriorizar as postagens que os usuários veem sobre campanhas e candidatos.

Além disso, a desinformação política está mais difícil de ser encontrada nas plataformas, após a Meta remover ferramentas de transparência que jornalistas e pesquisadores usavam para monitorar os sites. Dentro da Meta, Zuckerberg, 40 anos, não se reúne mais semanalmente com os responsáveis pela segurança eleitoral como fazia antes, de acordo com quatro funcionários. Ele reduziu o número de funcionários em tempo integral que trabalham na questão e desfez a equipe de integridade eleitoral, embora a empresa afirme que os trabalhadores de integridade eleitoral foram transferidos para outras equipes. Ele também decidiu não ter um “centro de operações”, que a Meta usava anteriormente para se preparar para as eleições. Em vez disso, disse que a empresa vai operar um centro de operações eleitorais mais próximo da votação de novembro. A empresa utilizou esse centro durante os debates presidenciais e primárias.

