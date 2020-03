Acontece Empresa produz 30 mil máscaras de tecido que serão doadas à população

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Grupo Lunelli)

Uma empresa do segmento têxtil, disponibilizou matéria-prima e mão de obra para a fabricação de cerca de 30 mil máscaras e está estudando um encaminhamento para esses materiais, que podem ajudar a impedir que o vírus se espalhe. A ideia é disponibilizá-los para profissionais de atividades essenciais, como saúde e segurança pública.

Por serem de tecido, as máscaras precisam ser higienizadas antes do uso. O kit acompanha um folder com as instruções de como higienizar e utilizar a máscara de tecido. As orientações são para a lavagem – com água e sabão neutro – e enxágue do produto. Também é indicado que a máscara de tecido permaneça por cerca de 15 minutos em uma solução de água e vinagre de álcool e que somente depois da lavagem e secagem ela seja utilizada. Por ser reutilizável, recomenda-se, ainda, a esterilização, fervendo-a por 15 minutos a cada nova lavação.

Esse acessório pode ajudar a impedir que pessoas infectadas levem o vírus adiante. Com boca e nariz cobertos, os fluídos desses pacientes não entram em contato com outras pessoas ou objetos, limitando o espalhamento da doença. Por isso, a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde do Brasil aconselham que somente as pessoas com os sintomas da doença utilizem as máscaras. Quem não apresenta sintomas não precisa recorrer a elas. Profissionais da saúde, que estão vulneráveis em contato com pessoas doentes, também podem fazer uso.

