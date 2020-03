Acontece Senac 24 Horas fecha a partir desta sexta-feira (20), e oferece opções a distância

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Google Maps)

Seguindo o Decreto Executivo da Prefeitura de Porto Alegre referente à prevenção do novo coronavírus, que determina fechamento de lojas em shoppings da capital, o Senac 24 Horas, localizado no Lindóia Shopping, informa que a escola estará fechada a partir desta sexta-feira (20). Os alunos e a comunidade em geral que desejam contatar a escola poderão utilizar o Fale Conosco e as Redes Sociais da escola. As novidades também podem ser acompanhadas pelo site.

Vale destacar que o Sistema Fecomércio-RS/Senac já estava reforçando as normas de prevenção em suas Unidades no Estado, orientando os colaboradores a seguirem com rigor o protocolo de prevenção ao contágio do coronavírus e adotando todas as medidas necessárias para minimizar a propagação da pandemia. As aulas presenciais e os eventos também já estavam suspensos.

EAD é opção em período de quarentena.

O Senac 24 Horas destaca que a escola também oferece opções a distância e, neste momento, está com inscrições abertas para os cursos de graduação até o dia 30 de março, pelo site. São 13 opções de cursos nesse nível de ensino nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e tecnologia da informação. Os benefícios ao estudante que opta por um curso EAD são diversos, como a flexibilidade nos horários de estudo, o respeito ao ritmo de cada um, o desenvolvimento de competências valorizadas no mercado de trabalho e a possibilidade de conciliar a vida profissional com o estudo.

Formas de ingresso: para se inscrever no processo seletivo, basta acessar o portal Senac EAD, escolher o polo de interesse, fazer o login e selecionar seu curso:

Tecnologia em Gestão Comercial

Licenciatura em Pedagogia

Bacharelado em Administração de Empresas

Bacharelado em Ciências Contábeis

Tecnologia em Comércio Exterior

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário