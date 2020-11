Notas Brasil Empresa vai pagar cem mil reais a ex-funcionária

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A empresa Lojas Renner S.A. foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil a uma funcionária que buscou a Justiça do Trabalho alegando ter sofrido ataques racistas que a levaram a desenvolver um transtorno psiquiátrico. A decisão foi da 7ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil