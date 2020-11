Notas Brasil Peão do Mato Grosso do Sul vence campeonato mundial

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

O peão sul-mato-grossense José Vitor Lemes de 23 anos, é o grande vencedor do Campeonato Mundial da PBR 2020 (Professional Bull Riders) realizado no sábado (14), no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio de um milhão de dólares do evento que é considerado a copa mundial de rodeio.

